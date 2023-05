Továbbra is nagy a mozgolódás a 444-nél, újabb újságírók hagyják el a lapot

Boros Júlia szerkesztő-újságíró és Kiss Imola újságíró is távozik a 444 szerkesztőségéből.

A távozásoknak a hírek szerint köze lehet ahhoz a sajtóhírhez, miszerint a 444-nél belső vizsgálatot indítottak, miután néhány dolgozó súlyos vádakkal illette a lap egyik munkatársát. Boros Júlia és Kiss Imola távozásával négyre nőtt a néhány nap alatt felmondók száma a 444-nél – emlékeztetett az újabb felmondásokról értesülő Media1.

Elsőként Mészáros Zsófia vezető szerkesztő, majd Magyari Péter távozott a laptól. Mészáros 2013-ban csatlakozott a szerkesztőséghez, korábban az Indexnél is dolgozott, ahol Uj Péter távozása után, 2011 és 2013 között ő látta el a főszerkesztői teendőket.

A 444 a Digitális Közönségmérési Tanács adatai szerint április hónapban a 31. leglátogatottabb oldal volt a magyar médiapiacon.

Szintén friss hír, hogy Gyöngyi Annamária elhagyja a Telex által alapított Transtelex.ro szerkesztőségét.

„Rendkívül nehéz döntés volt számomra, de szeretném bejelenteni, hogy távozom a Transtelextől, már nem vagyok a lap főszerkesztő-helyettese. A Transindex egyik alapítója voltam, és azóta is kitartóan hittem benne, hogy erre a lapra, erre a sajtóműhelyre nagyon nagy szükség van Erdélyben. Úgy gondolom, hogy a távozásomig minden tőlem telhetőt meg is tettem azért, hogy a Transindex, majd utóbb a Transtelex megmaradhasson, de most eljött az ideje, hogy lezárjam ezt az időszakot” – írta közösségi oldalán az újságíró.