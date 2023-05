Hétvégén is újra a teljes vonalon jár az M3-as metró

Hétvégén is a teljes vonalon jár az M3-as metró május 13-tól, szombattól, a szerelvények mindennap Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között közlekednek. A Nagyvárad téren és a Lehel téren május 22-ig nem állnak meg a vonatok, ezek az állomások – május 22-ig – pótlóbuszokkal, illetve alternatív járatokkal érhetők el.

Hamarosan véget ér az M3-as metró felújítása, május 22-től újra a teljes vonalon jár a metró, és minden állomáson megállnak a szerelvények.

A felújítás előrehaladtával már nincs szükség arra, hogy a hétvégi időszakban pótlóbuszra kelljen szállni Kőbánya-Kispest és Göncz Árpád városközpont között, ezért május 13-tól, szombattól már a teljes vonalon metróval lehet utazni − közölte lapunkhoz eljuttatott közleményében a BKK.

A Lehel tér és a Nagyvárad tér állomások felújítása azonban még zajlik, ezért a lezárt állomások környékére május 22-ig – hétköznap és hétvégén is – állomáspótló buszokkal, illetve alternatív járatokkal lehet eljutni.

A Nagyvárad tér továbbra is a Népligettől induló M30-as állomáspótló busszal, illetve a 23-as és a 24-es villamosokkal érhető el. A Lehel tér a Nyugati pályaudvartól induló M14-es állomáspótló busszal, illetve észak felől az ideiglenesen meghosszabbított útvonalon közlekedő 34-es és 106-os buszokkal érhető el.

Hamarosan véget ér a felújítás

Az M3-as metró felújítása a Nagyvárad tér és a Lehel tér állomások megnyitásával befejeződik. Május 22-től már mindennap a teljes vonalon közlekednek a szerelvények, és az összes állomást használhatják az utasok.

Az ország legforgalmasabb vasútvonalának számító M3-as metró felújítása 2017 őszén kezdődött el. A felújítás alatt teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: többek között új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket, és szigetelték az alagutakat is.

Az elmúlt időszakban minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott, valamint nagy hangsúlyt fektetnek az akadálymentesítésre is. Ennek keretében lifteket és ferde pályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozottak is tudják használni a metrót, illetve taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozottak közlekedését.