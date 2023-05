Idén is felmerült, hogy kiszivárgott a történelemérettségi feladatlapja

Szerdán a történelemmel folytatódik a 2022/2023-as tanév érettségi-időszakának kötelező része.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint középszinten 68 131-en vizsgáznak, esetükben a feladatsor két részből áll.

Az elsőben 12 rövidebb feladattal találkozhatnak a diákok,

majd a szövegalkotás következik, ahol négy megadott témakörből kettőt kell kiválasztani,

az egyik egy egyetemes történelemre épülő rövid esszé, míg a másik egy magyar történelemre épülő hosszabb. A tanulók összesen 180 percet kapnak a feladatok megoldására.

Az emelt szintű vizsgára 7025-en jelentkeztek, a megmérettetés náluk is két részből áll, melyek megoldására 240 perc áll rendelkezésre.

Először rövid kérdésekre kell válaszolniuk, majd itt is a szöveges feladatok következnek, az emelt szinten érettségizőknek összesen három esszét kell megfogalmazni.

Felmerült a szivárogtatás, megszólalt az Oktatási Hivatal

Mint arról korábban az Indexen is beszámoltunk, tavaly egy Facebookon terjedő kamuposzt alaposan megzavarta a történelemérettségire készülő diákokat. Egy álprofil mögött meghúzódó személy azt állította, hogy eljutottak hozzá a történelemérettségi esszéfeladatainak témái. „Értesülései” szerint a ENSZ működése, Mátyás király belpolitikája és a Horthy-korszak külpolitikája került volna terítékre, sok tanuló pedig ennek megfelelően készült a vizsgára. Utólag kiderült: rosszul tették, a 2022-es feladatlapban ugyanis az athéni demokrácia, a Kádár-korszak, az Árpád-kori magyar történelem és a második ipari forradalom került elő mint esszétéma.

Az Eduline beszámolója alapján idén is történt egy ehhez hasonló eset, cikkük szerint kedd este egy Facebook-csoportban jelent meg egy feladatlap,

amin a középszintű történelemérettségi két hosszú, valamint két rövid esszéjének témái látszanak. dátumozása szerint a feladatsort május tizedikére szánták az összeállítói.

Szerda reggel az Oktatási Hivatal ugyanakkor arról tájékoztatta az oktatási szakportált, „hogy a rendelkezésre álló információk alapján az értesülés nem valós".

Nem sokkal 9 óra után az is bebizonyosodott: valóban hamisak voltak a képernyőképen megjelent esszétémák, arról, hogy a diákoknak milyen szövegalkotási feladatokkal gyűlt meg a baja,itt írtunk bővebben.

Bor és Petőfi a magyarérettségin

Ahogy arról szintén írtunk, hétfőn magyar nyelv és irodalom volt az első kötelező tárgy. Középszinten a diákok az első feladatrészben egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot kaptak. Előbbinél egy kortárs magyar írónő, Máté Andrea borokról szóló ismeretterjesztő szövegével találkoztak a tanulók, míg a gyakorlati szövegalkotásnál két opció közül választhattak: vagy a Bringázz a suliban! kampánnyal kapcsolatban érveltek, vagy megfogalmaznak egy levelet, amelyben társukat ajánlották jó tanuló-jó sportoló címre.

Az írásbeli vizsga második részében a műelemzés állt fókuszban. A végzősök itt szintén választhattak, vagy egy Lázár Ervin-novellát elemeztek, vagy összehasonlítottak egy Petőfi Sándor- és egy Tóth Árpád-verset. Arról, hogy mit gondol az idei feladatsorról Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke, itt írtunk bővebben.

Árcsökkenés és a Föld népessége a matematikaérettségin

Kedden a középszintű matematikavizsga első részében gráfokkal, halmazokkal, százalékszámítással, valószínűségszámítással, függvényekkel, koordinátageometriával, mértani sorozattal, kétismeretlenes egyenlettel, és a gömb sugarával is találkozhattak a diákok, de volt olyan rövid feladat is, ahol az elmúlt időszak egyik meghatározó témája, az árcsökkenés került elő.

A második feladatlap A részében függvényes példát kaptak a végzősök, de meg kellett birkózniuk egy geometriai példával is, amiben egy rombuszt kellett elemezniük 13 pontért. Továbbá a vizsga készítői egy százalékszámítós példát is becsempésztek, aminek apropóját a Föld népessége adta. A B részben az érettségizőknek egy kördiagramot, egy geometriát és egy gráfot tartalmazó feladattal is meg kellett küzdeniük.

Felkészülnek az angolosok

Ezen a héten további vizsgák várnak a tanulókra, csütörtökön angollal, pénteken pedig némettel folytatódik a sor. A részletes menetrend az Oktatási Hivatal weboldalán is elérhető.

A hivatal tájékoztatása szerint ezekben a hetekben 1163 helyszínen várhatóan több mint 111 100-an érettségiznek, a megmérettetést idén is a kormányhivatalok koordinálják 3171 bizottság közreműködésével. Az írásbeli vizsgákat május 5. és május 26. között rendezik meg, míg a szóbeliket június 7. és június 30. között.

