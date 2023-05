Megérkeztek a történelemérettségi feladatai, már biztos: idén is átverték a diákokat

Mint arról korábban beszámoltunk, szerdán történelemmel folytatódott a 2022/2023-as tanév érettségi időszakának kötelező része.

Nem sokkal 9 óra után megérkeztek az infók arról, hogy milyen feladatokat kaptak a középszinten vizsgázók.

Az első részben előkerült Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és az első ipari forradalom, de az Eduline megjegyezte azt is, hogy Oroszországgal is sokat kell foglalkozniuk az érettségizőknek: kaptak egy feladatot a sztálini Szovjetunióval kapcsolatban, de az 56-os forradalom is feltűnik, emellett az Európai Unió intézményrendszerét sem árt ismerni a tanulóknak.

Ismét behúzták a csőbe a diákokat

Az írásbeli második részében a középszinten érettségizők a 100–130 szavas rövid esszében az ókori Róma egy jelentős uralkodójáról vagy a második világháború egy jelentős helyszínéről írhatnak, míg a 210–260 szavas hosszú esszé témaköre a reformkor egy jelentős alakja vagy az 1989-es események lehetnek.

Mindez azt jelenti, hogy hamis volt az az esszétémákat bemutató, május 10-re dátumozott feladatlap, amely kedd este egy Facebook-csoportban jelent meg. Úgy tűnik tehát, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is átverték a diákokat.