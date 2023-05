Itt megnézheti a történelemérettségi első részének nem hivatalos megoldásait

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdán a történelemmel folytatódott a 2022/2023-as tanév érettségi időszakának kötelező része.

Nem sokkal 9 óra után megérkeztek az infók arról, hogy milyen feladatokat kaptak a középszinten vizsgázók.

Az első részben előkerült Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és az első ipari forradalom, de az Eduline megjegyezte azt is, hogy Oroszországgal is sokat kell foglalkozniuk az érettségizőknek: kaptak egy feladatot a sztálini Szovjetunióval kapcsolatban, de az 1956-os forradalom is feltűnik, emellett az Európai Unió intézményrendszerét sem árt ismerni a tanulóknak.

Egy, az oktatási szakportálnak nyilatkozó pedagógus a feladatsort úgy értékelte: „átlagos”.

Az Oktatási Hivatal gyorsan reagált a szivárogtatásról szóló hírre

Az Eduline beszámolója szerint kedd este egy Facebook-csoportban jelent meg egy feladatlap,

AMelyeN A KÖZÉPSZINTŰ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI KÉT HOSSZÚ, VALAMINT KÉT RÖVID ESSZÉJÉNEK TÉMÁI LÁTSZANAK. DÁTUMOZÁSA SZERINT A FELADATSORT MÁJUS TIZEDIKÉRE SZÁNTÁK AZ ÖSSZEÁLLÍTÓI.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint „a rendelkezésre álló információk alapján az értesülés nem valós”.

Megvannak a nem hivatalos megoldások

Szerdán 12 órakor az Eduline közzétette a nem hivatalos megoldásokat, ezeket ide kattintva tekintheti meg.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint középszinten 68 131-en vizsgáznak, esetükben a feladatsor két részből áll. Az elsőben 12 rövidebb feladattal találkozhatnak a diákok, majd a szövegalkotás következik, ahol négy megadott témakörből kettőt kell kiválasztani, az egyik egy egyetemes történelemre épülő rövid esszé, míg a másik egy magyar történelemre épülő hosszabb. A tanulók összesen 180 percet kapnak a feladatok megoldására.

Az emelt szintű vizsgára 7025-en jelentkeztek, a megmérettetés náluk is két részből áll, melyek megoldására 240 perc áll rendelkezésre. Először itt is rövid kérdésekre kell válaszolni, majd a szöveges feladatok következnek, az emelt szinten érettségizőknek összesen három esszét kell megfogalmazniuk.

A hivatalos megoldókulcsot az Oktatási Hivatal csütörtökön teszi majd közzé.

Csütörtökön és pénteken az angolosok és a németesek jönnek

A hét második felében idegen nyelvi vizsgákkal folytatódik a sor, csütörtökön az angolosok, pénteken a németesek bizonyíthatnak.

(Borítókép: Diákok a történelem középszintű írásbeli érettségi vizsgán 2023. május 10-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)