Akkora a patkányinvázió Hódmezővásárhelyen, hogy vadászgörényekkel irtják őket

Korábban megírtuk, hogy Hódmezővásárhelyen, a Szabadság téri játszótéren egy patkánykolónia telepedett meg. A kártevők szabályos lakórendszert építettek ki maguknak. A helyiek videón is rögzítették, hogy a patkánycsalád mennyire otthonosan érzi magát a Szabadság téri játszótéren: komplett üregrendszert építettek ki, vagyis már régebb óta a területen tanyáznak.

Ezt követően kiderült, az önkormányzat megbízásából háromhavonta végeznek rágcsálóirtást. Ezzel szemben a lakók elmondása szerint az önkormányzat velük fizettetné ki az irtás költségét. Ezeket az állításokat tagadja az önkormányzat.

Végül rágcsálóirtó habot helyeztek ki a fészkeknél, ami a helyiek szerint működik. Most Kis Andreától, a terület önkormányzati képviselőjétől tudta meg a Délmagyar portálja, hogy a hab valóban működik, és sok rágcsáló – főleg a kisebb példányok – már elpusztult. Emellett azt is elmondta, hogy a fennmaradó piszkos munkát vadászgörényekkel végeztetné el az önkormányzat.

Arra kértem a városüzemeltetés munkatársait, hogy a biztonság kedvéért vessük be a vadászgörényes irtást is, amelyet a képviselői keretemből finanszírozok. Úgy tudom, a múlt héten ezt már szervezni kezdték. Amikor a méreg már nem lesz veszélyes a vadászgörényre, akkor meg is történhet