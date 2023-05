Tarlós István üzent Karácsony Gergelynek: Ez nem demokrácia, hanem dilettantizmus

Karácsony Gergely néhány napja a közösségi oldalán jelentette be, hogy az első fővárosi lakógyűlés keretein belül milyen témákban fejthetik ki véleményüket a budapesti lakosok.

Az emberek elmondhatják, mit gondolnak a szolidaritási adóról, valamint dönthetnek, hogy a főváros mely számláit fizesse be. A másik két kérdés a Lánchídról fog szólni, arról, hogy visszaadják-e azt az autósoknak, vagy továbbra is tartsák fenn a hidat a közösségi közlekedés, valamint taxisok, biciklisek számára.

Tarlós István most kifejtette a véleményét a lakógyűlésről. Szerinte a főpolgármesteri kérdésekbe állításokat fogalmaznak bele, miközben azok valóságtartalma kérdőjeles.

„Ahhoz, hogy a kérdezősködés értelmet nyerjen, legkevesebb két dolog biztosan igaz kellene, hogy legyen. Az egyik, hogy a főváros valóban nettó befizetője-e az államnak. A másik pedig, hogy a Lánchíd-felújítás hatmilliárd forintos állami támogatásának automatikus folyósítási kötelezettsége jogi szempontból a valóságban fennálljon” – mondta a korábbi főpolgármester, aki 2010 és 2019 között irányította Budapestet.

Ezután arról beszélt, hogy a Lánchíd hatmilliárd forintos támogatása esetében úgy hírlik, van egy papír, ami szabályozza a folyósítás feltételeit – ezt állítólag Karácsony Gergely is aláírta.

Megjegyezte, hogy a ciklusa idején volt egy megállapodás, ami szerint a főváros utólag, és azzal a feltétellel kapta volna a hatmilliárd forintot a híd rekonstrukciójához, hogy 18 hónapon belül visszaáll a teljes közlekedés.

„A Lánchíd műszaki értelemben már 90 százalékban kész, és nagyjából a költségek 80 százalékát a főváros már kifizette. A híd valószínűleg hamarabb el fog készülni, mint az eredeti határidő. A kormány elvileg hatmilliárd forinttal hozzájárul a felújításához, de ebből még egyetlen forintot sem láttunk. A végleges forgalmi rendről a beruházás befejezése után kell dönteni” – nyilatkozta korábban Karácsony Gergely.

Tarlós István kifejtette, a Lánchíd autómentesítésének kérdésében biztosan elfogadhatatlan a főváros akaratos felelősséghárítása. „Egy nyilvánvaló szakmai kérdésről van szó. Marxi magasságokba emeli a főváros indoklását, hogy a saját maguk (BKK) által készített szakvéleményre támaszkodik” – vélekedett a korábbi főpolgármester.

Az egykori városvezető úgy látja, az autómentesítést olyan állapotra kalkulálják, mikor az összes többi budapesti Duna-híd működik.

Viszont a Lánchíd után fel kell újítani a Petőfi, majd ezt követően az Árpád hidat. Vagyis ezeket egymást követően hosszú évekre le kell zárni. Akkor pedig a Lánchíd kapacitásának kiiktatása közlekedési káoszhoz vezet majd. Ennek a felelősségét laikusokra – köztük kiskorú gyerekekre – hárítani nevetséges. Ez nem demokrácia, hanem dilettantizmus, amit ajándékként tálalnak a gyanútlan szavazóknak

– tette hozzá.

Tarlós István az interjúban úgy fogalmazott: a Lánchíd gyalogoshíddá alakítása „ostobaság, mert a jelenlegi úttestről a gyalogosok a láncoktól semmit nem látnak a városból”.

A magát párton kívülinek tartó politikus a Biodóm ügyéról is megszólalt. Kifejtette, hogy hatmilliárd forint maradt a projektre a kasszában, amihez a kormány további hétmilliárdot hozzácsapott volna a Hermina-garázs elhagyásával.

„Ha mondjuk a Lánchíddal nem várnak másfél évet minden ok nélkül, akkor akár még kalkulálhatott volna az arra fordított pluszforrással is. De ha nem, akkor is ott volt a 13 milliárd erre a projektre. Mi kétszázmilliárdot hagytunk a kasszában 2019-ben” – jegyezte meg a Magyar Nemzetnek Tarlós István.