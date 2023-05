Ungár Péter: A kordonbontás nem jó eszköz

Ungár Péter Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy levelet kapott Gelencsér Ferenctől, aki az alábbi négy kérdésben kérte, hogy az LMP társelnöke fejtse ki az álláspontját egy válaszlevél formájában:

Elítéli-e, hogy a magyar rendőrség fiatalkorú tüntetőket fúj le könnygázzal közvetlen közelről? Elítéli-e, hogy a magyar rendőrség gumibotokkal ver fiatalokat, amely teljesen aránytalan eszköz fiatalkorúakkal szemben? Elítéli-e, hogy a magyar rendőrség hosszú órákon át, a szülők tájékoztatása nélkül tart fogva fiatalkorúakat? Elítéli-e, hogy bilinccsel tartanak fogva egy magyar országgyűlési képviselőt, aki egy tüntető fiatal védelmére kelt?

Legutóbb május 9-én, azelőtt pedig május 3-án volt kordonbontó tüntetés. A május 3-i esemény tanár-diák tüntetésként indult a státusztörvény ellen, népszavazási kezdeményezést is bejelentettek, majd a jórészt diákokból álló demonstrálok lebontották a kordon egy részét a Karmelita kolostornál, mielőtt a rendőrség beavatkozott volna: könnygázt vetettek be, több tüntetőt kiemeltek, előállítottak, illetve megbilincselték Tompos Mártont, a Momentum országgyűlési képviselőjét.

Az erőszak minden formáját elítélik

Ungár Péter nyilvánosan reagált Gelencsér Ferenc kérdéseire, azt írta: a pedagógusok nevetségesen alacsony fizetésénél kevés nagyobb dráma van ebben az országban, a státusztörvény pedig valójában nem több jogállamban nehezen elképzelhető erőfitogtatásnál.

Az erőszak minden formáját elítéljük, és igen, a rendőrség követett el túlkapásokat a megmozdulások során

– fogalmazott az LMP társelnöke. Ugyanakkor hozzátette:

a levél célja nyilván az, hogy megint egyneműsítse az ellenzéket, és megint mind pontosan ugyanazt és ugyanúgy mondjuk, hogy azután egy időgéppel a legelkötelezettebb ellenzéki szavazókkal együtt visszarepüljünk arra a pontra, amikor elhisszük, hogy már csak egy akció kell a sajtószabadságért, és összeomlik a rendszer.

Ezért az egyetértés mellett Ungár Péter az LMP különvéleményének is hangot adott.

„Először szeretném leszögezni, az ellenzéki szavazók nem érdemlik meg azt, hogy a negyedik kétharmad után egy évvel ismét hamis reményeket áruljanak felelőtlen politikusok. Szerintünk a kordonbontás nem jó eszköz a pedagógusok problémáinak a megoldására, szerintünk a tanárok bérét összemosni a sajtószabadság, a jogállam kérdésével nem segít, hanem árt. Egyszerűen azért, mert az érintettek nagy részét a saját fizetése rendkívüli módon zavarja, mondjon róla akármit a propaganda, a jogállam helyzete, a köztévé műsorrendje pedig nem annyira. És ezt még a tények is igazolják, mert a valóság az, hogy az ellenzék az elmúlt tíz évben képes volt még az alapvetően csak kétharmados vereséghez elég táborát is folyamatosan erodálni. Legutóbb már nagyon jelentős arányban azok sem szavaztak ránk, akik például nem a propagandából tájékozódtak.”

Ungár Péter hozzátette: még mielőtt megkapnák a kritikát, hogy az LMP az ellenzéket bántja, ahelyett hogy a kormányt kritizálná, leszögezte:

nekem az égegyadta világon semmi problémám nincs a Momentummal, a saját szempontjukból értem is, amit csinálnak, nyilván az is fontos kérdés, hogy a már meglévő legradikálisabb ellenzéki szavazókat ki tudja megszólítani, és ebben van verseny. Azt is értem, hogy ebben a versenyben pont nem szabad új dolgokat csinálni, új hangot megütni, hiszen ezek a szavazók vevők voltak az elmúlt tíz évre, ha valaki módosít, akkor a rivális előadja ugyanazt a színdarabot, és versenyelőnyre tesz szert. De mi nem ebben a versenyben szeretnénk részt venni.

Az LMP inkább zöldpártot szeretne csinálni, „amelyik akkor tüntet, ha ki akarják vágni a fákat, ha el akarják adni a vizünket a külföldi nagy cégeknek”, de nem tekint úgy a politikára, mint egy „soha véget nem érő Demokratikus Charta-megmozdulásra”.

Mellettük és nem előttük kell állni

Az ellenzéki pártnak az a meggyőződése, hogy Magyarországnak és az ellenzéknek is hasznára válna, ha lenne egy erős zöldpárt, mert ez talán közelebb vihetne ahhoz, hogy ne kevesebb, hanem több ellenzéki szavazó legyen összességében. Ezért az LMP-ben az olyan típusú levelekre, mint amilyet Gelencsér Ferenc is küldött, a legnagyobb örömmel válaszolnak, de a kórusba nem fognak beállni, továbbra is maguk szeretnének dönteni arról, hogy mit tartanak fontosnak, és ezt a jogot nem akarják átadni senkinek.

Ungár Péter már korábban is kifejtette a véleményét a kordonbontó akciókról Facebook-oldalán, azt írta: nem vitás, hogy a pedagógusok helyzete tragikus, de ezek az akciók nem segítenek rajtuk.

Minden ellenzéki politikusnak ezért a pedagógusok ügye mellett, a pedagógusok mögött kell állnia. De nem a pedagógusok előtt. Viszont ami tegnap a Karmelitánál történt, csak árt a pedagógusoknak

– fogalmazott az LMP társelnöke.

Nemrégiben interjút adott az ellenzéki politikus az Indexnek, és a Momentumról azt mondta: „Akcionista politikával leplezik, hogy semmit nem mondanak a világról, megint a forma helyettesíti a tartalmat.”

