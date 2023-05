Megérkeztek a középszintű angolérettségi nem hivatalos megoldásai

Véget ért az angolérettségi a középiskolákban, kora délután pedig a középszintű vizsga nem hivatalos megoldásai is megérkeztek.

Mint megírtuk, csütörtökön angollal folytatódott az érettségi hét a középiskolákban. A közép- és az emelt szintű vizsga is négy részből állt, előbbin az alábbi feladatokkal kellett megbirkóznia a diákoknak.

A végzősök kutyákról, stresszről, városi könyvtárról, internetelérésről egy hegyen, valamint szabadulószobákról kaptak szövegértési feladatot.

A vizsga második részében légiutas-kísérők, Jane Goodall, valamint egy anekdota került elő az Egyesült Államok egy korábbi elnökéről.

A listeningnél a cukorról és Mary Poppinsről, a Simon Garfunkel együttesről, illetve egy archeológussal készült interjúról hallhattak a diákok.

Végül az íráskészséget felmérő feladatsorban a diákoknak egy cambridge-i programot kellett maguknak és egy barátjuknak összeállítaniuk, majd egy macskák miatt aggódó lánynak kellett válaszlevelet írniuk.

Az Eduline már a nem hivatalos megoldásokat is közzétette, ezeket itt tekintheti meg.

Kicsit nehéz, kicsit könnyű

Egy, az oktatási szakportálnak nyilatkozó pedagógus a középszintű vizsga szövegértési részéről vegyesen nyilatkozott, álláspontja szerint az egyszerűbb és nehezebb feladatok nagyjából fele-fele arányban oszlottak meg.

Hasonló helyzetet vázolt fel a nyelvhelyességi feladatok esetén is, kiemelte ugyanakkor, hogy itt több olyan kifejezés is előkerült, ami ismeretlen a diákok számára, szótárat ennél a résznél pedig még nem használhattak. A listening vállalható volt, igaz, talán nem most volt a legegyszerűbb, a szövegalkotási rész ugyanakkor kifejezetten kedvezett a végzősöknek.

Pénteken a tanulók német nyelvből bizonyíthatnak.