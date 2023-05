Mekkora az esély a Déli Körvasút megvalósulásának? A kormány még végleges döntést nem tudott hozni. Korábban a Déli Körvasútról politikai konszenzus volt, Gulyás Gergely szerint ezért érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy „a baloldali városvezetés” a bíróságon a kulcsfontosságú körvasút ellen lépett fel. A miniszter azt is mondta, hogy a főváros ráadásul „a legdurvább környezetszennyezők pártjára állt”, azt is megjegyezte, hogy az elmúlt 32 évben még fővárosi vezetés nem vétett a lakossági érdek ellen így, mint most a főpolgármester, aki megszegte a szavát. Mivel részben uniós pénzekből valósult volna meg a körvasút, meg kell vizsgálni, hogy a környezetvédelmi engedélyek beszerzésére van-e lehetőség a beruházás teljesítésének határidején belül.