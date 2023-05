Mikor nevezi meg a Fidesz a főpolgármester-jelöltjét? Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy akkor, amikor az elnökség erről dönt. A saját véleménye az, hogy legkésőbb szeptemberben kellene megszületnie a döntésnek.

Megkérdezték Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt (mivel az ő neve is szóba jött a sajtóban lehetséges jelöltként), hogy kapott-e már felkérést. A kormányszóvivő elmondta: nem volt ilyen beszélgetés, nem gondolkodott még rajta, elégedett a jelenlegi pozíciójával, nincs ez a kérdés napirenden, ezért most nem is tud arra válaszolni, hogy lenne ilyen ambíciója.