Lehet-e üzemi balesetet szenvedni home office-ban?

Ha volt egyáltalán valami pozitív hozadéka a koronavírus-járványnak, az otthoni munkavégzés (home office) felértékelődése, széles körű megismerése és elterjedése mindenképpen az. A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint egy év leforgása alatt ötszörösére nőtt az otthon dolgozók száma. Érdekesség még, hogy a távmunkában vagy home office-ban dolgozók között felülreprezentáltak a nők, a 25–44 évesek, a felsőfokú végzettségűek és a városban élők.

Erről például a buszsofőrök tudnának beszélni. Ha az egyes nemzetgazdasági ágakban foglalkoztatottak arányát nézzük, bizony jelentősek a különbségek. Kiugróan magas a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya az információ, kommunikáció, a tudományos és műszaki tevékenység, a pénzügyi szolgáltatás és az oktatás területén, míg a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban, az egészségügyben, szociális ellátásban gyakorlatilag nulla.

Mit nevezünk távmunkának, illetve otthoni munkavégzésnek? És mi a különbség a két fogalom között? Távmunkánál a munkavégzés nem a szokásos helyen, vagyis a munkáltató székhelyén vagy telephelyén történik, hanem attól távolabb, sok esetben a munkavállaló otthonában, de ez nem szükségszerűen van így.

Kocsis Ildikó ügyvéd álláspontja szerint

Rendszeres otthoni munkavégzés esetén munkajogi szempontból távmunkavégzésről beszélünk. Fő szabály szerint pedig a munkaszerződésben kifejezetten rögzíteni kell, hogy a munkavállaló távmunkában dolgozik.

Ezzel szemben az otthoni munkavégzés eseti jelleggel fordul elő, amit vagy a munkáltató rendel el, vagy maga a munkavállaló kérésére, a munkáltató engedélyével történik. Az ügyvédnő fontosnak tartja, hogy az otthoni munkavégzés esetén is legyenek irányadó szabályok. Ezeket a munkáltató erre vonatkozó szabályzatban határozhatja meg, természetesen figyelembe véve az irányadó törvényi rendelkezéseket. Érdemes a szabályokat úgy lefektetni, hogy azok mindkét fél kérdéseire megfelelő válaszokat adjanak. Célszerű továbbá a munkáltatói szabályzatban vagy utasításban arra is kitérni, milyen feltételekkel engedélyezhető az otthoni munkavégzés.

A Kapolyi Ügyvédi Iroda elemzése szerint viszont a munkajogi szabályok nem egyértelműek, hiszen a kiindulópontot illetően is két fő irány alakult ki:

Munkabaleset, üzemi baleset, úti baleset

A munkavégzés helyén, a munkával kapcsolatban, munkába menet vagy munkából hazafelé is bekövetkezhet baleset. Minek nevezzük őket? Nos, a munkabaleset fogalma a munkavédelmi törvényben, míg az üzemi baleseté a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben található. A két fogalom részben fedi egymást. A munkabaleset ugyanis a munkavédelem körében szabályozza a munkával kapcsolatos baleseteket, ezzel szemben az üzemi baleset annak meghatározására szolgál, hogy milyen, munkához kapcsolódó balesetek esetén jogosult valaki baleseti ellátásra. Mindezek alapján munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül. Üzemi baleset pedig az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan hazafelé menet szenved el. Ezeket úti balesetnek is nevezik.