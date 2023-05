Az esernyőt ne hagyja otthon, szüksége lesz rá

Sok esőre, szélre, néhol akár kisebb viharra is készülhetünk pénteken. Hideg nem lesz, akár 19 fok is lehet, de a széllökések és a csapadék miatt hőérzetünk ezt kevesebbnek érezheti. Négy vármegyére is figyelmeztetést adtak ki eső miatt, zivatarokra pedig háromban figyelmeztetnek.