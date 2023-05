Idén is komoly támogatásban részesülnek a kárpátaljai magyarok

A kormány idén is meghirdeti a kárpátaljai szociális programcsomagot. A pályázat idei keretösszege meghaladja a kétmilliárd forintot.

„A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendkívül nehéz, háborús helyzetben is támogatást nyújtson a kárpátaljai magyarságnak, ezért idén is meghirdetjük a kárpátaljai szociális programcsomagot” – jelentette be Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

2023 a gondoskodó nemzet éve a nemzetpolitikában. Ennek a minden magyar közösségre kiterjedő gondoskodásnak, figyelemnek a középpontjában jelenleg Kárpátalja áll

– tette hozzá az államtitkár, aki szerint a kárpátaljai szociális programcsomag keretében idén is fizetés-kiegészítésben részesítik többek között a tanárokat, orvosokat, szociális és kulturális dolgozókat, színészeket, emellett támogatják a gyermekétkeztetést.

Potápi Árpád János azt mondta, hogy a kárpátaljai magyar közösség a háborús viszonyok ellenére is a szülőföldjén szeretne maradni, mert a közösség minden oktatási intézményében zajlik a tanítás, az intézmények, civil szervezetek és egyházi gyülekezetek a nehéz körülmények között is, de működnek.

2015 óta működik a program

A kárpátaljai szociális programcsomag a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 óta működő, évente meghirdetésre kerülő programja. A program keretében évi egyszeri bérkiegészítésben részesülnek a Kárpátalján munkájukat magyar nyelven végző tanárok és oktatási-nevelési dolgozók, orvosok és egészségügyi dolgozók, újságírók, médiaszervezők, könyvtárosok, színészek, előadóművészek és az értelmiség számos más rétege, emellett a program keretében támogatják a kárpátaljai gyermekétkeztetést is.

2022-ben 13 260 pályázat nyert támogatást, amelyből több mint 8 200 személy részesült egyszeri fizetés-kiegészítésben, 5 058 pályázatból pedig a gyermekétkeztetés támogatása valósult meg.