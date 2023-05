Pert veszített a lombkorona nélküli lombkoronasétányról elhíresült polgármester

Korábban mi is beszámoltunk róla, a nyírmártonfalvai fideszes polgármester egy lombkoronasétány megépítésére 60 millió forint uniós támogatást kapott. Csakhogy a fejlesztés megvalósítása közben tarra vágták az erdőt, így a lombkoronasétány mellől ma már a lombkorona teljesen hiányzik.

A polgármester azt mondta, mivel a média az elmúlt időszakban vérig sértette és lejáratta a lomkoronasétánnyal kapcsolatban, ezért azokat a médiumokat, amelyek erről tudósítottak, mind beperli, és amíg ennek nincs vége, addig nem kíván senkivel szóba állni.

A pereskedés el is kezdődött az Átlátszóval, amely először számolt be a különös uniós pályázatról. A városvezető szerint a cikk valótlan információkat tartalmaz, és a személyiségi jogait, jó hírnevét is megsértette.

Helyreigazítást kért a polgármester, de nem jelent meg

A polgármester a helyreigazítási kérelmében többek közt azt írta, hogy egy forintot sem kapott még meg a 60 millió forintos uniós támogatásból (és szerinte ezért nem lehet azt mondani, hogy uniós támogatásból épült meg a sétány), nem kapott félmilliárd forintot vagy ahhoz közelítő összeget erdőtelepítési támogatásként 2022-ben, és hogy a lombkoronasétány nem 50, hanem 80 méter hosszú.

A bírósági keresetben a politikus azt is hozzátette, hogy a kifogásolt cikk szerinte „nem a polgármesteri tevékenységével, hanem a magánéletével függ össze”, ezért a személyiségi jogait, jó hírnevét is megsértették.

A tárgyaláson a Filemont Mihályt képviselő ügyvéd azért szeretett volna helyreigazítást kérni, mert:

szerinte a felperes még nem kapott uniós pénzt a sétányra, ugyanis csak a projekt befejezése után utalják át a pénzt a számlájára.

A felperes nem kapott közel félmilliárd forint uniós támogatást erdőtelepítésre. Az ügyvéd elmondása szerint a megítélt „470 millió forintért 12 évig dolgozni kell!”

A sétány hossza nem 50, hanem 80 méter, és a közvélemény tájékoztatása szempontjából nem mindegy, hogy mennyi uniós pénz jut egy méterre.

Dr. Uzsoky Ágnes, az ügy bírája ítéletében Filemon Mihály keresetét teljes egészében elutasította, és az Átlátszónak adott igazat.

A bíróság osztotta az Átlátszó álláspontját a közszereplőség kérdéskörében is. Évtizedekkel ezelőtt kialakult az a jogértelmezés, hogy nem maga a személy, hanem a közügy van a fókuszában annak, hogy valaki közszereplőnek minősül-e, vagy sem. A bíróság szerint ez nem egy kabát, amit, ha úgy gondolja, levehet magáról valaki.

A sétányok, ösvények országa lettünk

Korábban megírtuk, a Hajdú-Bihar vármegyei Nyíradonyban, ami egy körülbelül 7500 fős település, két lombkoronasétány is épült, mindkettőre egy-egy fideszes politikus nyert el pályázatot.

Majd kiderült, a balatonboglári várdombi erdőben épül majd egy új lombkoronaösvény és egy kilátó, a néhány méterre található gömbkilátó mellé. A beruházás a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatából valósul meg, és félmilliárd forintba kerül.

De volt már az elmúlt időben szó olyan vágóhídról is, ami élő állatot még nem igazán látott. A vágóhíd érdekessége még, hogy ugyanazon a településen van, ahol a lombkorona nélküli lombkoronasétány is.