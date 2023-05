Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs vezetője a lap kérdésére elmondta, hogy eddig négy mentőkerékpárt vásároltak, mindegyiket 3 302 000 forintért. Az elsőt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány adományozta a szervezetnek, a további háromhoz pedig minisztériumi támogatás segítségével jutottak hozzá. Jelenleg két kerékpárt használnak napi szolgálatban.

A jövőben a kerékpáros mentőket nemcsak a Városligetben és a Margitszigeten, hanem más tömegrendezvényeken is tervezik alkalmazni.

Az OMSZ speciális egységek, úgynevezett mentőkerékpárok segítségével kívánja gyorsítani a bajbajutottak ellátását. Azóta az is kiderült, hogy a kerékpáros mentők főként olyan helyekre érkeznek, amelyeket gépkocsival nehezebb megközelíteni.

Így néz ki a felszerelés

Az OMSZ hangsúlyozta, hogy a kerékpárosok nem a mentőautókat hivatottak helyettesíteni, hanem olyan helyzetekben segíteni, amikor a forgalmi torlódások, gyalogosterületek vagy nagy embertömegek nehezíthetik a beteg elérését. A kerékpáros mentők feladata, hogy gyorsan odaérjenek a bajbajutottakhoz, megkezdjék az életmentő ellátást, és addig ott maradjanak, amíg a mentőautó meg nem érkezik – számolt be róla a Népszava.



A sajtóban először tavaly mutatták be az elektromos mentőkerékpár prototípusát. A prototípus felszereltsége szinte megegyezik egy mentőautóéval: félautomata defibrillátorral a újraélesztéshez, motoros szívóval, oxigénnel, légútbiztosító eszközökkel, lélegeztetőmaszkkal, szülés levezetéséhez szükséges szettel, melegítő takarókkal a kihűlés ellen, gumikesztyűvel, szájmaszkokkal és fertőtlenítőszerekkel. A felszerelés része egy speciális fúró is, amit akkor használnak, ha a sérült vénája nem elérhető, ekkor a tűt a páciens sípcsontjába vezetik be.

A Telex korábbi beszámolója szerint a mentőstáska egy közel 20 kilogrammos, nagy zöld hátizsák, amit a kerékpárra rögzítenek, és csak akkor kell a mentőnek magán cipelnie, ha gyalog kell felmennie egy lakásba vagy megközelítenie a sérültet, beteget.

A kerékpáron kék villogó, figyelmeztető hangjelzést kiadó lámpa is található.

A kerékpáros mentősök felszerelése nyáron viselhető rövidnadrágot, napszemüveget, bicikliskesztyűt és egy speciális bukósisakot is tartalmaz. Ez az utóbbi rendelkezik ütésérzékelővel, így ha a kerékpáros mentőst baleset éri, vagy elesik, a sisak üzenetet küld a mentésirányító központba, hogy baj történt.