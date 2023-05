Ungváry Krisztián védelmébe vette Orbán Viktort

A magyar kormányfő május 12-én pénteken, Veszprémben tartott beszédet a Tánc- és Mozgásművészeti központ avatóünnepségén. A miniszterelnök beszédében elmondta, a nemzetállamok felett Róma bukása óta mindig ott lebegett egy álom, egy kísértés: újraegyesíteni, egy birodalomban összefogni Európát. Bizánc, Nagy Károly, Napóleon, Adolf Hitler más-más alapokon, de erről álmodozott.

Erre reagált Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, aki szerint „beteg ez az ember”, utalva ezzel Orbán Viktor miniszterelnökre.

– fogalmazott bejegyzésében Gyurcsány Ferenc.

Ungváry Krisztián szerint viszont az elhangzott állítás történészi szemmel nem támadható, hiszen a miniszterelnök kihangsúlyozta, más-más alapon, de a felsoroltak mind európai egységről álmodoztak, s ezzel utal rá, hogy nem azonos minőségekről van szó, az pedig, hogy valaki diktatórikus alapon teremtette vagy próbálta megteremteni az egységet, nem cáfolja az alapállítást – írja a Népszava.

– mondta a lapnak a történész.

A történész szerint már az is kérdés, mi az egység definíciója.

Természetesen amit Hitler létre akart hozni, az sem lett volna önkéntes történet. Ám maga a náci propaganda is használta az egységes Európa a bolsevizmus ellen kitételt, vagyis a fogalomnak létezik egy korabeli konnotációja is. A Waffen-SS-t például mint egységes európai haderőt próbálta megjeleníteni a propaganda a meghódított területek lakosságának, hogy lépjenek be, hiszen nem Németországot, hanem Európát képviseli. Vagyis az, hogy valami egységes, semmit nem árul el arról, hogyan hozták létre azt az egységet: például tömeggyilkossággal, vagy éppen demokratikus alapokon. Orbán Viktor is célzott rá, hogy az említett történelmi személyiségek különböző módon próbáltak európai egységet teremteni