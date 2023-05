Riasztást adtak ki zivatarok miatt, szerdára már 14 vármegyét fog érinteni

Hétfőn kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporokra, majd napközben is többfelé szükség lehet az esernyőkre, de lesznek olyan tájaink is, ahol átmenetileg száraz marad az idő. Néhol zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lehet a szél – írja az Időkép. Hajnalra a nyugati tájakon pára, köd képződhet.

Reggel 8 és 14, délután 16 és 23 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint kettősfronti hatás várható, emiatt fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet a frontérzékenyeknél. Emellett sokaknál kialakulhatnak alvászavarok, valamint dekoncentráltság is.

A szelesebb tájakon fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A nyirkos, hűvös időben felerősödhetnek az ízületi bántalmak, alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, ajánlott tehát kicsit rétegesebben öltözködni.

Szerdára már 14 vármegyére adtak ki riasztást

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn Győr-Moson-Sopron vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga riasztást zivatarok miatt. Tájékoztatásuk szerint az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, valamint jégeső is előfordulhat. Kedden tizenkettő vármegyére van érvényben riasztás. Zivatarok miatt

Baranya vármegyére,

Bács-Kiskun vármegyére,

Békés vármegyére,

Csongrád-Csanád vármegyére,

Hajdú-Bihar vármegyére,

Somogy vármegyére,

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére

és Tolna vármegyére,

eső miatt pedig

Győr-Moson-Sopron vármegyére,

Vas vármegyére,

Veszprém vármegyére

és Zala vármegyére.

Szerdán tizennégy vármegyére adtak ki elsőfokú, citromsárga riasztást. Zivatar alakulhat ki

Pest vármegyében,

Baranya vármegyében,

Bács-Kiskun vármegyében,

Békés vármegyében,

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében,

Csongrád-Csanád vármegyében,

Fejér vármegyében,

Hajdú-Bihar vármegyében,

Heves vármegyében,

Komárom-Esztergom vármegyében,

Nógrád vármegyében,

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében,

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

és Tolna vármegyében.

(Borítókép: Varga György / MTI)