A köztársasági elnök vasárnap hivatalánál, a Sándor-palotánál találkozott tüntetőkkel, akik a tanárok béremeléséért, helyzetük javításáért demonstráltak. Most az is kiderült, hogy pontosan mit mondott nekik.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) vasárnap, a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy ellátogattak a Sándor-palota nyílt napjára. A nyílt napon Novák Katalin is jelen volt, aki oda is lépett a tüntetőkhöz, és szóba elegyedett velük.

Most az atv.hu számolt be arról, hogy pontosan kivel beszélt a köztársasági elnök, és mit mondott nekik. A hírportál szerint a köztársasági elnök egyrészt a korábbi szavait ismételte meg. Tavaly decemberben ugyanis egy karácsonyi interjúban azt mondta: „Függetlenül minden európai uniós vagy egyéb forrástól és gazdasági nehézségtől, meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a pedagógusok a nekik járó anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesülhessenek Magyarországon.”

Erre utalt vissza, amikor vasárnap, a Sándor-palota előtt azt mondta:

Több alkalommal is elmondtam, és továbbra is egyetértek vele, szerintem is alacsony a pedagógusok bére, és azt meg kellene emelni, EU-s forrásoktól függetlenül is. Ezt eddig is mondtam, most is így gondolom.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel szemben a múlt hét csütörtöki Kormányinfón azt mondta: csak akkor emelik meg a pedagógusok bérét, ha megkapják az uniós forrásokat.

Megsértették a köztársasági elnököt?

Az atv.hu arról is beszámolt, hogy Novák Katalin két, a pedagógustüntetésekről ismert demonstrálóval, Weszely Kingával és Sinkó Edittel beszélgetett. A portál szerint Sinkó azt mondta a köztársasági elnöknek: szerinte „eléggé propagandisztikus”, hogy a köztársasági elnök „leereszkedik hozzájuk”, mire Novák Katalin azzal válaszolt:

Sértő ezt mondani egy másik embernek, én a legnagyobb tisztelettel fordulok Ön felé is, a többiek felé is.

Arra a közbevetésre, hogy „ez a tisztelet látszódjon a döntésekben kormányszinten is”, a köztársasági elnök válaszul úgy fogalmazott: „Nem felelek a kormányért.” Az atv.hu szerint Novák Katalin azt is megjegyezte: nem ígérheti meg, hogy nem írja alá a pedagógusok státusztörvényét, ha a parlament elfogadja, mert „az komolytalan lenne”, ha ilyen ígéreteket várnának tőle.

„Ajtónyitogatás”

Novák Katalin a vasárnapi nyílt napról egy Facebook-posztban is beszámolt utóbb. „Egy éve a beiktatásomkor megígértem, hogy »ajtókat nyitogatok« Magyarország számára a nemzetközi színtéren, valamint idehaza magyar és magyar között. Az évfordulón ezért is várta nyitott kapukkal az érdeklődőket a Sándor-palota, amelyet így idén is több ezren láttak” – írta, majd hozzátette: