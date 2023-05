Herczeg Zoltán lánykérésre készül a szabadulása után

Herczeg Zoltánt tavaly ősszel vették őrizetbe a rendőrök. A divattervező a kábítószer-birtoklást elismerte, a kábítószer-kereskedelmet viszont tagadja. A börtönből néhány hete szabadult ki, és a múlt héten egy hosszú interjúban beszélt arról, hogy mi történt vele az utóbbi fél évben.

A divattervezőt most házi őrizetben tartják, és egy héten csak egyszer, két órára hagyhatja el otthonát (barátai azonban gyakran meglátogatják, és közben pedig ruhákat tervez, könyvet ír odahaza). „Sok mindent máshogy látok, amit a készülő könyvemben le is írok. Már régóta tervben volt, ám most egy szomorú apropó, a börtön sietteti az elkészültét. Egy kicsit nevelő célzatúnak is szánom, főként a fiatalok számára, hogy miként kerülhetik el, hogy életre szóló hülyeséget csináljanak” – mondta a könyvéről Herczeg Zoltán.

Hozzátette, a börtönben megtanulta azt is, hogy „nincs jó és rossz, hanem ok és következmény van. Akármilyen büntetésem lesz is, elfogadom, és próbálom a legjobbat kihozni belőle. Nem hiányzik már az az esti egy spangli sem, úgy tudok aludni, mint az elmúlt húsz évben sosem. Ennek a párom, Mariann is örül, pedig eddig sem vittem túlzásba a dolgot, drogdíler viszont nem vagyok, ezt leszögezem.”

Ezután azt is elmondta, hogy nem tud elég hálás lenni párjának, aki kitartott mellette a nehéz időszakban. A kapcsolatuk még erősödött is a történtek miatt, olyannyira, hogy hamarosan már a lánykérésre is sor kerülhet.

Amikor megtudtam, hogy hazamehetek, csak egy gyors telefonra volt időm, így nem is igazán tudott felkészülni, mégis finom vacsora várt. Úgy ettem azt a hirtelenjében elkészített olasz paradicsomlevest és bolognait, mint még soha semmit. A börtönkoszt után mennyei lakoma volt! Mindketten átértékeltünk sok mindent az elmúlt időszakban, és hamarosan fel is teszem neki a nagy kérdést

– mondta Herczeg Zoltán a Blikknek.