Schadl–Völner-per: mindent tagad a végrehajtói kamara lemondott elnöke

Bilincsben, vezetőszáron kísérte be négy kommandós a Fővárosi Törvényszék dísztermébe az ügy elsőrendű vádlottját, Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar április végén lemondott elnökét, akinek a meghallgatásával elkezdődött az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének tárgyalása dr. Tóth Erzsébet büntetőtanácsa előtt.

Völner nem jelent meg a tárgyaláson

Mint ismeretes, a huszonkét vádlottból tízen döntöttek úgy, hogy beismerik a bűnösségüket. Rájuk – köztük hat bírósági végrehajtóra – a negyedik előkészítő ülésen, május 4-én a bíróság másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. A korábbi bírósági végrehajtókat öt-öt évre eltiltották a végrehajtói munkától, kettőjük esetében vagyonelkobzást is elrendeltek.

Az első tárgyalási napon tehát a huszonkét vádlottból annak a tizenkettőnek volt jelenése a törvényszék előtt, akik az előkészítő üléseken nem ismerték be bűnösségüket.

A tizenkettőből azonban csak tizenegyen jöttek el, ugyanis az ügy másodrendű vádlottja, Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkár távol maradt a keddi tárgyalástól.

Papp Gábor, az exállamtitkár védője a bírónő érdeklődésére elmondta: azt feltételezte, hogy a védencének nem kell megjelennie, ezért mondta neki, hogy ne jöjjön. Mint később kiderült, Völner meghallgatása egy hét múlva, május 23-án lesz.

A tizenegy megjelent közül ezúttal is csak a harmadrendű vádlott, R. Róbert járult hozzá, hogy fotó készüljön róla a tárgyaláson. Így az Index sem készíthetett képet az időközben a bilincsétől időlegesen megszabadított Schadl Györgyről, aki mintha egy divatlapból lépett volna elő, elegáns fekete öltönyben, fehér ingben és lila nyakkendőben jelent meg a tárgyaláson.

A bíróság ezután elutasította Schadl védőjének, Morvai Attilának a kérelmét, hogy szüntessék meg védence fogva tartását. Az ügyész szerint viszont a bizonyítási eljárás csak most kezdődik, ezért a fogva tartás okai adottak. Ugyancsak letartóztatásban marad a harmadrendű vádlott, R. Róbert is, aki elmondása szerint már tizenkilencedik hónapja van börtönben. Mindketten fellebbeznek a döntés ellen.

Az ügyészség tíz, illetve nyolc év börtönbüntetést kér a két fővádlottra A vádirat szerint az elsőrendű vádlott, Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke 2018 májusa előtt korrupciós kapcsolatot alakított ki a másodrendű vádlottal, Völner Pál akkori igazságügyi államtitkárral. Ennek keretében Schadl jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt – 2021 júliusáig 2–5 millió forintot, összesen legalább 83 millió forintot – adott a politikusnak, aki ezért az államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta. Schadl hét társával megállapodott abban, hogy önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapnak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy teljes egészében visszakérte tőlük. Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert. Az ügyészség Schadl Györgyre tíz év, míg Völner Pálra nyolc év börtönbüntetést, 200, illetve 25 millió forint pénzbüntetést kért. A vádirat a huszonkét terhelt egyéb – korrupciós, gazdasági és vagyon elleni – bűncselekményeit is tartalmazza.

Schadl csak a megtakarításaiból él

Tanúvallomása előtt a bírónő megkérdezte az elsőrendű vádlottól, hogy változtak-e a személyi körülményei a korábbiakhoz képest, amire Schadl azt válaszolta: nincs már sem docensi, sem végrehajtói fizetése, csak megtakarításaiból él.

Schadl György, ahogy tette ezt az előkészítő ülésen is, hosszasan fejtette ki álláspontját. Mint elmondta, Völner Pált kitűnő jogásznak ismerte meg, akitől gyakran kért tanácsot saját ügyeiben is. Szerinte kifejezetten jó kapcsolat alakult ki köztük. Azt is kijelentette, hogy

soha nem fizetett jogellenesen Völner Pálnak.

A bírósági végrehajtókkal összefüggésben pedig úgy fogalmazott, hogy velük anyagi kapcsolatban állt, mert a pályázatok elnyerésekor nem volt megtakarításuk, hogy elindítsák irodáikat. Másfél óra után a bírónő félbeszakította azzal, hogy kíván-e majd kérdésekre is válaszolni, mire ő és ügyvédje is azt felelte: nem.

További tárgyalási menetrend

Az előzetes menetrend szerint május 18-án Schadl édesapját, valamint feleségét, B. Helgát hallgatja meg a törvényszék.

Május 23-án a másodrendű vádlott, Völner Pál, május 25-én a harmadrendű vádlott, R. Róbert áll a bíróság elé.

Május 30-án hallgatják meg M. Viktort, Schadl sofőrjét és intézőjét, aki a vád szerint hozta-vitte a korrupt pénzeket az elsőrendű vádlott és a végrehajtók közt. Ugyancsak május 30-án hallgatják meg a hatodrendű vádlottat, Cs. Évát, aki – hat végrehajtó kollégájától eltérően – nem ismerte be a bűnösségét, ám három pénzátadást elismert.

Június 1-jén az ötödrendű vádlott, A. Tamás, június 5-én pedig a huszadrendű vádlott, Sz. Gábor következik. Június 6-án kerül sorra a kecskeméti P. házaspár, akik a vád szerint közreműködtek abban, hogy egy alapítványi tulajdonban álló általános iskola megkaphassa a működési engedélyét. Június 13-án, 15-én és 20-án tanúkat hallgat meg az ügyben a Fővárosi Törvényszék.

(Borítókép: a Schadl–Völner-per tárgyalása 2023. február 23-án. Fotó: Németh Kata / Index)