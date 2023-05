Tunéziából irányította a magyar embercsempészeket egy észak-afrikai férfi

A hazánkból kiutasított, büntetett előéletű, 44 éves észak-afrikai férfival szemben távollétében fejezték be a nyomozást a Készenléti Rendőrség pécsi egységének nyomozói, és az iratokat a Tolna Vármegyei Főügyészségnek küldték meg. Mohamed Abdelhakot a hatóságok továbbra is keresik; nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van ellene.