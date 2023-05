Köves Slomó: Az Orbán-kormánytól ötször annyi állami támogatást kapott a Mazsihisz

„Az EMIH küldetése, hogy 21. századi ortodox, zsidó egyházként háromezer éves értékeket a modern korban tudjon felmutatni, relevánsnak megőrizni” – mondta Köves Slomó az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A vezető rabbi szerint az EMIH sikeresen végezte a feladatát, hiszen az elmúlt húsz évben 12 zsinagógát nyitottak, a közösséget fenntartják, és nyitottak iskolát, óvodát, egyetemet.

Az elmúlt hetekben nagyon éles vita alakult ki Köves Slomó és Heisler András, a Mazsihisz leköszönő elnöke között. A konfliktust az robbantotta ki, hogy Heisler szerint az EMIH bekebelezte a Magyar Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséget (MAOIH), és ezzel felszámolta a több száz éves magyar ortodox hagyományokat.

Köves Slomó szerint félrevezetés azt mondani, hogy az EMIH lenne a kormány kinevezett zsidó felekezete. Úgy véli, egy egyházat a hitelesség és a lelkiség tesz sikeressé. „Falakat lehet építeni, de a falak közé embereket vinni és közösséget vinni csak hiteles és autentikus tartalommal lehet” – mondta az Egyenes Beszédben.

Egyszerűen nem igaz, hogy az EMIH kiemelt státuszú egyház lenne

– jelentette ki Köves Slomó, aki szerint arról van szó, hogy volt egy, a kommunista magyar államhatalom által létrehozott mesterséges hegemónia – a Mazsihisz – a zsidó közéletben. „Mi azt mondtuk fiatal vezetőként, rabbiként 20-25 évvel ezelőtt, hogy eljött az ideje a rendszerváltozásnak a zsidó közéletben is. A mai napig vannak olyanok, akik ezt nehezen tudják elfogadni” – fogalmazott az EMIH vezető rabbija.

Az elmúlt 12 évben az Orbán-kormánytól a Mazsihisz ötször annyi állami támogatást kapott, mint az EMIH, körülbelül 40 milliárd forintot. A Mazsihisz épp a vallási élet szervezésében vallott kudarcot. Számomra sokszor érthetetlen gyűlölettel és dühkitöréssel vannak egy másik zsidó szervezettel szemben

– mondta. Arra a vádra, mely szerint az EMIH a saját embereit építette be a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) vezetésébe, azt mondta: „Értelmezhetetlen vádak. A MAOIH és az EMIH tagsága között teljes az átfedés és nem tegnap óta” – szögezte le. Szerinte azokat az értékeket, amelyeket a MAOIH képvisel, azt azok képviselik, akik az EMIH-ben is aktívak.

Arra a kérdésre, miszerint a világi olvasata ennek az is lehet, hogy az ingatlanvagyonra fáj a foguk, azt mondta: „üresen álló ingatlanokról van szó, amit biztosan nem tőlünk kell félteni. Az EMIH üresen álló ingatlanokat szerzett vissza, hogy azokat újra nyithassa mint zsinagógákat”. Hozzátette: a MAOIH az utóbbi években mintegy 2 milliárd forint adósságot is felhalmozott, tehát ezt is le kell építeni.

„Úgy gondolom, hogy ez az egész műbalhé a Mazsihisz elnökválasztása miatt volt” – mondta Köves Slomó. Arra a kérdésre, miszerint az állam is belenyúlt a MAOIH elnökválasztásába, úgy reagált, hogy az állam csakis a vallási szervezet saját szabályzatát vizsgálhatja. „Ezt is vizsgálta az elmúlt hatvan napban, aminek eredményeképpen nem is tudott más döntés születni” – fogalmazott Köves rabbi.

(Borítókép: Köves Slomó. Fotó: Karip Tímea / Index)