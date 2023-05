A Tiszai PET Kupának köszönhetően megtisztul a Maros

A tiszai és bodrogi sikerekkel a hátuk mögött a petkalózok most új vizekre eveznek, a Marosi PET Kupával megkezdődik egy újabb mellékfolyó nagyszabású tisztítása – jelentették be a szervezők. A Maros menti települések környezetvédelem iránt elhivatott csoportjai évek óta dolgoznak a folyó megtisztításán. A PET Kupa most segítségükre siet, hogy bebizonyítsa, nincsenek egyedül, és nem hiábavalóak a törekvéseik. Május 18-tól négy napon keresztül a folyó Apátfalva és Szeged közötti szakaszát takarítják a résztvevők.

A Tiszai PET Kupa tízéves működése alatt immáron 317 tonna hulladéktól mentesítette a magyarországi folyókat.

Nemzetközi összehasonlításban is elismerendő teljesítmény, hiszen egy évtized alatt, gyakorlatilag több mint kétszer annyi hulladékot gyűjtöttek össze, mint az óceáni szemétszedéseiről közismert szervezet, az Ocean Cleanup.



A PET Kupa tevékenységének fókusza a Tiszán és mellékfolyóin van: a hagyományos felső-tiszai versenyek után, öt évvel ezelőtt a Tisza-tóra terjesztették ki környezetvédelmi munkájukat, négy évvel ezelőtt pedig megkezdték a Bodrog takarítását. Komoly erőfeszítéseket tesznek határon túl, a Tisza forrásvidékének megtisztítására is. Idén újabb folyó takarítását tűzték ki célul a petkalózok: hamarosan a Marosra eveznek.

Miért éppen a Maros?

Hulladékgyűjtő tevékenységük fontos részeként, a PET Kupa szakemberei és önkéntesei folyamatosan monitorozzák a Tiszát és mellékfolyóit, hogy képet kapjanak az aktuális hulladékhelyzetről. Tapasztalataikat a TrashOut applikációval rögzítik, az eredményeket bárki megtekintheti az applikációban, valamint a tiszatiszaterkep.hu weboldalon, és saját hulladékgyűjtő akciókat kezdeményezhet, akár partszakaszokat fogadhat örökbe rendszeres takarításokkal.

Amikor 2021-ben a szakemberek először vizsgálták a hulladékos területeket a Maros menti Apátfalván, hamar kiderült, hogy a községben évek óta szedik a folyóparton a szemetet.

A PET Kupa csapatai most örömmel indulnak a Marosra, hogy a helyi közösségeknek segítve, a folyómentő tapasztalatokat átadva, összegyűjtsék a hulladékot a folyó Apátfalva és Szeged közötti szakaszán.

Mindenre elszánt mezőny

Az izgalmasnak ígérkező folyó partja sok helyen meredek, vize pedig olyan sebes, mint a Tisza felső szakasza, ami igazi kihívást tartogat a petkalózoknak, ezért is mondható szerencsésnek, hogy főleg helyiekből állt össze a mezőny. A teljes versenyprogramot négy csapat evezi végig, hozzájuk a nulladik versenynapon csatlakozik a főtámogató Diageo vállalati csapata. A mezőnyt a PET Kupa 5 ország 1 folyó programjának szerb tanárokból álló csapata is erősíti, valamint ott lesznek a PET Kupa nélkülözhetetlen, tapasztalt folyómentőkből és önkéntesekből álló segítői is.

A teljes versenyprogramon részt vevő csapatok:

Marosi Nomádok – Apátfalva civil szemétszedő csapata

Maros Vízisport Egyesület – MVSE – Makó

MVSE Makó ASZE – BGRG – MOHOSZ vegyes csapat természetbúvárokból, diákokból és horgászokból (ASZE Természetbarát szakosztály, Bethlen Gábor Református Gimnázium, Magyar Országos Horgász Szövetség)

BGRG MOHOSZ vegyes csapat természetbúvárokból, diákokból és horgászokból (ASZE Természetbarát szakosztály, Bethlen Gábor Református Gimnázium, Magyar Országos Horgász Szövetség) PETúnia csapata, a PET Kupa versenyek tapasztalt résztvevői, akik korábban több ízben díjnyertes csapatként végeztek a dobogón

A szeméthelyzet szinte hónapról hónapra változik a Maroson, így nehéz megjósolni, hogy mennyi hulladék gyűlik majd össze. Az biztos, hogy igyekszünk maximálisan kitakarítani az árteret és visszük a szokásos jó hangulatú „PET-programokat”. Lesz PETathlon, gyorsasági verseny, vízi csata és PETaSztár. A köztes időkben pedig megcsodáljuk a déli országrész szépségeit, bejárjuk Makót, éjszakai fürdőzünk a Hagymatikumban és elmegyünk Kukutyinba zabot hegyezni

– sorolta a programokat Berberovics-Sóvári Viktória, a Marosi PET Kupa szervezője. „A kupa utolsó napját egy igazán gyönyörű alföldi városban töltjük, ahol nagy szeretettel, finom borokkal várnak minket a Szegedi Bornapokon. Itt adjuk majd át a legtöbb petákot gyűjtő csapatnak a PET Kupát” – tette hozzá a szervező.

Bár a folyó adottságai miatt a résztvevők főként mozgékony kenukkal teszik meg a napi távokat, a hulladékból készülő pethajók elmaradhatatlan részei egy igazi PET Kupának. Néhány hete „Add kölcsön a palackodat!” kampányt indítottak a szervezők, amelynek keretében két makói iskolában, az önkormányzat segítségével pedig a város különböző pontjain gyűltek a PET-palackok, hogy a versenyre megépülhessen két pethajó.