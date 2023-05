Készüljön az esőre, de már közel a napsütés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki és pénteki előrejelzése alapján esőre, valamint 26 fokra is számíthatunk.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtök hajnalban erősen felhős vagy borult időre számíthatunk több helyen esővel, záporesővel, helyenként zivatarral. A Dunántúlon, illetve északkeleten erős, főként az éjszaka első felében még viharos lesz az északias szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul.

A met.hu arról is ír, hogy csütörtök délelőtt továbbra is erősen felhős vagy borult marad az ég. A Nyugat-Dunántúlon szárazabb idő várható, az északias szél Északnyugat-Dunántúlon, illetve északkeleten lesz erős, amit olykor viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul.

Pénteken 26 fok is lehet

Az előrejelzés azt mutatja, hogy pénteken kelet felől szakadozik a felhőzet, legkésőbb a Nyugat-Dunántúlon süt ki a nap a képződő gomolyfelhők mellett. Napközben csak helyenként lehet zápor, a Tiszántúlon zivatar is kialakulhat.

A hőmérsékletről úgy fogalmaznak, hogy „hajnalban általában 6 és 12 fok között alakul, de az Északi-középhegység hidegre érzékeny helyein kissé hidegebb is lehet. Délutánra 16 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, a legtovább borongós nyugati határnál lesz a hidegebb, az Alföld keleti, északkeleti részein a melegebb.”

Szerdán az M4-es autópálya Albertirsa és Pilis közötti szakaszán felhőszakadás után sár és vízátfolyás akadályozta a közlekedést, miközben Nógrád vármegye egyes településein homokzsákokra is szükség volt.