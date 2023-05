Látványos felvételek kerültek elő az M4-es autópályát elárasztó sártengerről

Mint megírtuk, az M4-es autópálya Albertirsa és Pilis közötti szakaszát a heves esőzés által okozott vízátfolyás miatt szerda délután a rendőrök teljes szélességében lezárták. A hirtelen lezúduló csapadék miatt az autóút 53-as kilométerénél alakult ki víz- és sárátfolyás.

Az özönvízről több látványos felvételt is készítettek az arra közlekedő autósok. A Budapesti Autósok egyik olvasója a videóban elmondja, hogy ilyet még sosem látott, és hömpölygő sárban kellett autózniuk az M4-es autópályán. A felvételen az is jól látszik, hogy az eső egyre csak esett, és voltak, akik a vészvillogót is bekapcsolták az autójukon.

Míg az Időkép egyik olvasója által készített videón az is látszik, hogy az út melletti földekről ömlik le a sár az autók elé. A mindent ellepő özönvíz a haladást is megnehezítette.

Azonban nem csak az M4-es autópályán okozott gondot a nagy mennyiségben lehullott csapadék. A Nógrád vármegyei Bujákon, a Petőfi utcánál kiöntött a patak, emiatt száz-százötven méter hosszan, öt centiméter magasan állt a víz az utcában, a házak kertjében. A tűzoltók szivattyúkkal próbálták csökkenteni a vízszintet, miközben egy munkagép az árok mélyítésén dolgozott, és a homokzsákokat is elkezdték tölteni.

Karancsberényben, a Rákóczi útnál az esőzés miatt sár és víz zúdult a hegyoldalról két ingatlan udvarára. A tűzoltók itt is homokzsákokat töltöttek, szivattyúkat telepítettek.