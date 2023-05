Összegyűjtötték az aláírást, az Alkotmánybírósághoz fordulhatnak a pedagógusok

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete felkérte a Társaság a Szabadjogokért (TASZ) szervezetet és a Helsinki Bizottságot, hogy készítsenek normakontrollt ahhoz a törvényhez, amely lehetővé teszi, hogy a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusokat ki lehessen rúgni. Eleget téve a szakszervezetek felkérésének, az MSZP összegyűjtötte az ötven képviselő aláírását, ami ahhoz kell, hogy az Alkotmánybírósághoz lehessen fordulni a normakontrollal – tájékoztatott közleményében az MSZP.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a szakszervezetek azt kérték az MSZP-től, hogy menedzseljék le ezeknek az aláírásoknak az összegyűjtését, hiszen a polgári engedetlenség miatt kirúgott pedagógusok ügyében csak így lehet az Alkotmánybírósághoz fordulni.

Nagyon nagy igazságtalanság történt. A polgári engedetlenség a demokráciákban egy bevett szokás, Orbán Viktor maga is élt ezzel korábban, sőt ő mutatott leckét és példát arról, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni

– érvelt az MSZP társelnöke.

Mint mondta, a pedagógusok kirúgásának jogi hátterét azonnal megteremtették, ez is azt mutatja, hogy Magyarország ma már nem demokrácia és nem jogállam, ahol ilyen eszközzel lehetne élni.

„Egy demokráciában természetes, hogy a szakszervezeteknek és kormánynak van vitája, de normális keretek között, érdemi párbeszéd mellett, szakmai alapon lehetne együttműködni. De a kormány a szakszervezetekkel való tárgyalást csak arra használja fel, hogy az unió felé azt a látszatot kelthesse, hogy érdemi egyeztetésre hívja az érdekképviseleti szervek képviselőit” – tette hozzá Kunhalmi Ágnes.

Az MSZP társelnöke mellett a sajtótájékoztatón ott volt Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos választmányának tagja is.

Amit mi nem tudunk megtenni, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljunk alkotmányjogi panasszal, ezt tegyék meg helyettünk. Mert jelen pillanatban olyan a jogi helyzet, hogy nekünk ilyen eszköz a kezünkben nincs. Korábban volt, de most nincs. Nagyon köszönjük az MSZP-nek azt, hogy ezt az ügyet felkarolta, és nemcsak felkarolta, hanem jogi segítséget is nyújtott hozzá, tehát a jogászaikat is bevetették