Megkezdődött Posta Imre ügyének tárgyalása

A vádirat szerint Posta Imre a Magyarország alkotmányos rendjével szemben fennálló elégedetlenségétől vezérelve az interneten és más módon kezdte el terjeszteni nézeteit, majd ennek fórumaként létrehozta az ún. PI-kört. Mindeközben több követőre tett szert, 2019-ben megismerkedett a II. rendű, Kovács Áron és a III. rendű, Ferencziné Ambrus Emő vádlottakkal.

A csoport leképezte a demokratikus állami berendezkedést, a II. rendű vádlottat bírói hatalommal ruházták fel, míg a III. rendű vádlott feladata a PI-kör anyagi feltételeinek koordinálása volt. Nem sokkal később csatlakozott a csoporthoz az V. rendű vádlott, aki az I. rendű vádlottról készült videóanyagokat szerkesztette és kezelte, míg a IV. rendű vádlott, K. Norbert a rendezvények megszervezésében tevékenykedett.

Szintén a csoport tagja lett a VI. rendű és VII. rendű vádlott is. A házaspár a vád ideje alatt kiskorú veszélyeztetését követte el, amikor 2019-ben megakadályozták otthon, szakszerű segítség nélkül született gyermekük anyakönyvezését.

Ezzel tudatosan nem biztosítottak gyermekük számára állampolgárságot, igazolványokat, okmányokat és a gyermek védelmében eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították.

Mindemellett 2021-ben a PI-kör tagjai különböző ismert közéleti szereplőkkel és politikusokkal, közöttük Orbán Viktorral szemben fogalmazták meg a halálos ítéletüket.

A hét vádlottat alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntette és más bűncselekményekkel, többek között emberölés előkészületével vádolja az ügyészség. Ez olyan bűncselekmény, ami a rendszerváltás óta nem fordult elő hazánkban.

A dusnoki házaspárnak az ügyész 1 év 6 hónap börtönt ajánlott, amit 3 év próbaidőre felfüggesztene és javasolta, hogy 1 évre tiltsák el őket 18 év alatti gyerek gondozásától és nevelésétől. Az ő esetükben a vád zaklatás, kiskorú veszélyeztetés és hivatalos személy elleni erőszak.

H. Á. nem akart vallomást tenni és a bűnösségét se ismerte el, de bizonyítékokat adott át a bíróságnak, amivel az ártatlanságát bizonyítaná. Férje, B. I. se tett vallomást, és nem ismerte be a bűnösségét.

Ország László Zsoltnak és Ferencziné Ambrus Emőnek is 6 év letöltendő fegyházbüntetést kért az ügyész, amit a vádlottak nem fogadtak el, szintén tagadják a vádakat.

Kovács Áron Dezső 8 év fegyházbüntetést kapott volna, de ő is tagadja a bűncselekmények elkövetését.

Posta Imre szintén 8 év fegyházbüntetést kapott ajánlatként az ügyésztől. A bűncselekmények elkövetését tagadja, a minősítéssel viszont nem volt problémája:

A Posta Imre név helyére sok más nevet be lehetne helyettesíteni.

A nyilatkozatát messziről, 2006-tól indította, elmondása szerint azért is, mert az ügyész is régről indította a vádakat.

Posta Imre elmondása szerint négydiplomás szakpszichológusként mutatta be magát, aki 2006-ban a Köztársasági Őrezred szakembereként dolgozott.

2009-től kezdve egyre többen keresik meg a rendőrség soraiból, hogy az áldatlan állapotokról számoljanak be neki. Posta Imre részletesen számolt be arról, szerinte 2006-ban az izraeli titkosszolgálat azon dolgozott, hogy polgárháború legyen hazánkban. Több köztisztviselőt is izraeli kapcsolatokkal vádolt meg, és szerinte cigány–magyar háború várható.

Azt sem hiszem el, hogy ez tényleg egy bíróság!

Többször említette, vizsgálatot kért, hogy Magyarország létezik-e, vagy csak egy Izraelben bejelentett cég. Szerinte Pintér Sándor belügyminisztert egy ukrán tűzpárbajban már régen megölték.

Szerinte van köze az ő ügyüknek Schadl György peréhez. Megölni nem akartak senkit, csak fel akarták magukra hívni a titkosszolgálatok figyelmét.

Mivel a vádlottak nem fogadták el az ügyész ajánlatát, az ügy az év végén folytatódik majd a Budapest Környéki Törvényszéken.

