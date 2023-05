Öt éve nem fogtak akkora pontyot, mint most

Az elmúlt évek legnagyobb pontyát fogták ki május 16-án, kedden a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) főágából.

A Dömsödön regisztrált

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) szerint a hal láthatóan túl volt az íváson, így néhány napja még nagyobb súlya lett volna, mint amit kifogásakor mértek. Hozzátették, a ponty így is az örökranglista negyedik helyét foglalja el.

Boros Gyula egy 3,35 méteres, 1,25 librás bottal, 0,35-ös monofil zsinórral és 4-es horoggal fogta ki a hatalmas halat.

A sikeres horgász a Pecaverzumnak mesélt a fogás körülményeiről:

Tegnap nagyon esős idő volt, hamarabb értem egy kicsit haza, már fél hatkor behúztam a szerelékeimet, és nyolc óra előtt pár perccel jött is a hal. Egy kicsit variáltam is taktikán, mert eddig egy szem 24-es bojlival vagy duplával csaliztam, és két napig nagyon nyögvenyelős volt, sokszor elhúzta, de nem akadt meg, ezért váltottam egy szem 20-asra, és kisebb horgot is tettem fel. A csali a saját készítésű és megvásárolható, kagylós ízesítésű bojli volt