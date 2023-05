Akár 29 fok is lehet a hétvégén

Pénteken az ország nagy részén már több órára kisüt a nap, nyugaton, északnyugaton lehetnek még tartósabban felhős tájak. Átmenetileg kisebb eső, zápor, esetleg zivatar csak elszórtan alakulhat ki. Szombaton és vasárnap sok napsütésben lesz részünk, de elszórtan ezeken a napon is számíthatunk csapadékra.

Estére a gomolyfelhők a legtöbb helyen összeesnek, és éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég, csak kisebb körzetekben maradhat felhős az idő. Szombaton általában sok napsütésben lesz részünk a kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett. Néhol záporeső, pénteken a keleti határszélen zivatar nem zárható ki.

Az északkeleti, keleti szelet pénteken kisebb, szombaton már nagyobb területen kísérhetik élénk lökések – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntőrészt 24 és 28 fok között várható.

Az OMSZ pénteken négy vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Időkép előrejelzése szerint szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből csak néhol alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A keleties szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora nyári időre van kilátás, 24 és 29 fok közé melegedhet a levegő a délutáni órákra.

Vasárnap is sokat fog sütni a nap, de elszórtan ezen a napon is kialakulhat átmeneti jelleggel futó zápor, esetleg zivatar. Többfelé élénk lesz a keleti-északkeleti szél. A csúcsértékek ezen a napon is 24 és 29 fok között alakulhatnak.