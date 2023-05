Jön a jó idő, rengeteg program várja a budapestieket

A We Love Budapest hétvégi kínálata között szerepel többek között az aqb Open House különleges kétnapos fesztiválja, melynek hívószava idén a reneszánsz. A VII. kerületben pedig kellemes, fiatalos kávézó-dizájnbolt hibridjében lehet kezdeni a vasárnapot, a Vinyl & Woodban.

Május 20. (szombat)

Ukmukfukk Zinefeszt: Májusban hetedjére rendezik meg az Ukmukfukk Zinefesztet, amikor előtérbe kerülnek a külföldi kiadók, különös tekintettel a régióban működő műhelyekre. Athéntól Amszterdamig mindenfelől érkeznek zinesek a Gólyába. 19-én a Kisüzemben a Sleep On It Press athéni zinekiadó rizóprintjeinek kiállításával nyitják meg a fesztivált, a hétvége további részén pedig zine vásár és izgalmas kísérőprogramok várnak ránk. Lesz rajzszakkör, Uki buli és portréautomata is.

Renaissance – aqb Open House: Az aqb immár hagyományossá vált minifesztiválja, az Open House keretében ismét megnyitja a közönség előtt műtermeit és alkotótereit. Különleges kiállításokkal, zenei eseményekkel és egyéb produkciókkal várnak bennünket az egykori Haggenmacher sörgyár épületegyütteséből kialakított budafoki kreatív központban.

A fesztivál hívószava idén a reneszánsz, amely egyszerre önbeteljesítő jóslat és vágy egy sosem volt művészeti kor visszatérte iránt. Hiszen a ház állandó alkotói és vendégművészei mindannyian a folyamatos újjászületés előmozdítói, így a környezet is velük együtt változik. A pincerendszertől a tetőteraszig, az udvartól, a galérián át a zenei stúdiókig bejárható tér idén új helyszínnel bővül: a parkká varázsolt hátsó kerttel.

TASTE Finland pop-up étterem: A Finn Nagykövetség május 20-ai programján a gasztronómián keresztül kerülhetünk közelebb a finn kultúrához. A TASTE Finland esemény idén ökológiai témát kapott. A már bevett szokás szerint idén is lesz húsos és vegetáriánus opció, valamint desszert. Az ételeket az Ålands Yrkesgymnasium diákjai készítik el.

Május 21. (vasárnap)

Mi történik abban az esetben, ha egyszerűen a kereslet alakítja ki a kínálatot? A VII. kerület kellemes, fiatalos kávézó-dizájnbolt hibridjével, a Vinyl & Wooddal valami hasonló történt, ugyanis amint elkezdtek ízletes villásreggeliket készíteni, a közönség lelkesebb lett, mint valaha. Így váltak brunchra specializálódott, teljesen nemzetközi találkozóhellyé. Így egy multikulturális reggeli reményében, nem kérdés, hogy hova kell menni vasárnap!

Bar Show Budapest: Május 21-én ötödik alkalommal vár Budapest legnagyobb bárkulturális rendezvénye a Millenárison. Idén is több tucat standnál kóstolhatunk minőségi párlatokat és koktélokat, változatos italfajtákat a whisky-től a ginen, rumon át a cognac-ig. A kóstolások mellett masterclasson és nyílt előadásokon vehetünk részt, és sor kerül a Flair és Koktél Magyar Bajnokság döntőjére és az ünnepélyes díjátadóra.

Csinibaba Táncdalfesztivál: A Katona József Színház fennállásának 40. évfordulója alkalmából egészen új vizekre evez, és belekóstol a koncertek világába. A Vajdai Vilmos rendezésében és Schnabel Zita látványtervei és Giliga Ilka stylist elképzelései alapján megvalósuló élőzenei műsor lényege, hogy a Katona társulata olyan, a Parkban is gyakran megforduló vendégénekesekkel, mint Bagossy Norbert (Bagossy Brothers Company), Beck Zoli (30Y), Fekete Giorgio (Carson Coma), Járai Márk (Halott Pénz), Jónás Vera (Jónás Vera Experiment), Lábas Viki (Margaret Island), Németh Juci (Budapest Bár), Péterfy Bori, Sena (Irie Maffia) és Vitáris Iván + Balla Mátéval (Ivan & The Parazol) kiegészülve hívja életre a hatvanas évek táncdalfesztiváljait, különös tekintettel az 1967-es ikonikus eseményre. Május 21-én, a Budapest Parkban vehetünk részt a Csinibaba Táncdalfesztiválon.