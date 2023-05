Karácsony Gergely kifakadt, majd köszönetet mondott a kormánynak

Hétfőn átadják a M3-as metró teljes szakaszát, a beruházás záróeseményére Tarlós István is meghívást kapott, aki azonban nem tud részt venni rajta. Karácsony Gergely szerint elődje válaszlevelét szelektíven hozta nyilvánosságra a „lakájmédia”, ezért most tiszta vizet önt a pohárba.

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médiában emlékeztetett, hogy május 22-én, hétfőn átadják a M3-as metró teljes szakaszát az összes állomással együtt. Mint fogalmazott, „óriási siker ez, nem csupán a jelenlegi városvezetésnek, hanem az egész országnak”.

Kifejtette, egy normális országban a legtermészetesebb dolog, hogy az önkormányzati ciklusokon átívelő beruházás záróeseményére a jelenlegi főpolgármester meghívja hivatali elődjét, aki nélkül ez a beruházás biztosan nem valósulhatott volna meg.

A főpolgármester tudatta is, hogy ahogy az egyes szakaszok átadására, úgy a teljes öt és fél éves beruházás záróeseményére is meghívta Tarlós Istvánt. Levelében arra is megkérte, hogy ő is mondjon beszédet ebből az alkalomból.

Tarlós István azonban válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy nem tud részt venni az eseményen, amit én természetesen tudomásul veszek. Azt a sunyi manipulációt azonban nem vagyok hajlandó tudomásul venni, amit a válaszlevelet szelektíven nyilvánosságra hozó »lakájmédia« követett el. Azt sugallják ugyanis, hogy Tarlós István a beruházás befejezésével kapcsolatos elégedetlensége miatt marad távol

– írta Karácsony Gergely a Facebookon.

A főpolgármester egy idézetet is közzétett Tarlós István válaszleveléből, ami „valamiért kimaradt a Magyar Nemzetből”: „Gratulálok önnek az M3-as felújítás sikeres befejezéséhez, ami végül joggal tekinthető két városvezetés és a kormány közös sikerének.”

Közölte, neki soha nem esett nehezére megdicsérni az elődeit vagy akár a kormányt, ha valamit jól csináltak, és szerinte jó lenne legalább néha közösen örülni valaminek. „Ezt az élményt akarják most elvenni tőlünk. Nem tőlem, nem az ellenzéktől, hanem mindenkitől. Lerombolni, tönkretenni mindent, az utolsó kis eresztékeket is, amik még összetartják ezt a hazát. Én ez ellen minden erőmmel küzdeni fogok” – tette hozzá.

A főpolgármester végezetül köszöntet mondott az Európai Uniónak, a magyar kormánynak, az előző városvezetésnek, a kivitelezést levezénylő BKV-nak, a metrópótlást megszervező BKK-nak, a tervezőknek, a kivitelezőknek, valamint annak a sok százezer utasnak, akinek évekig nélkülöznie kellett a metrót.