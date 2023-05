Budapesten elevenedett meg az Ocean's Twelve legendás jelenete

Elképesztő mennyiségű szalaggal kerítette körbe a Margit körút és a Keleti Károly utca kereszteződésénél lévő omlásveszélyes közterületet egy társasház.

Őrsi Gergely polgármester azonban a meglehetősen igénytelen megoldásban is lehetőséget látott, s ha már híres lett a piros-fehér szalagokkal teleszőtt terület, megkért egy capoeiratáncost, hogy művészeti projektként elevenítse fel az Ocean's Twelve lézermezős jelenetét. Így sikerült:

Közszolgálati közleményként azt is megjegyezte, hogy omlásveszély esetén az önkormányzat kordont is tud kölcsönözni a társasházaknak, illetve pályázhatnak élet- és balesetveszély elhárítására is, a kerület közterület-használati szabályozását pedig úgy módosítanák, hogy homlokzatfelújítás esetén bizonyos ideig díjmentes legyen a közterület-használat.