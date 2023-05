Annyi a medve Magyarországon, hogy már össze is veszhetnek egymással

Az elmúlt időben egyre több medveészlelésről számolnak be az észak-magyarországi lapok. Eddig mindenki Mihályra, a Bükkben kószáló vadállatra figyelt, azonban most Nógrád vármegyében kaptak lencsevégre egy újabb példányt. Most egy újabb fiatal medvét láttak egy idősebb medve nógrádi területe közelében.