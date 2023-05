A zuglóiaknál betelt a pohár

Már közel 10 éve kérik a MÁV-ot a rákosrendezői sorompók közt átvezető útburkolat, hivatalosan „üzemi terület” rendbetételére. Most 2023 van, azonban továbbra is rázkódva kénytelenek áthaladni az autók, motorosok, kerékpárosok és adott esetben a babakocsit toló gyalogosok is a vasúti átjárón, már ha nyitva van a sorompó, ugyanis ezen a területen meglehetősen hosszú ideig tartják zárva. A civilek először 2014-ben kérték a rekonstrukciót, de azóta sem történt semmi ezen a kerékpáros főútvonalon. Pedig naponta több ezren használják ezt az átkelőt, ami ráadásul az egyetlen összeköttetés Észak-Buda felé, az Angyalföld, Zugló, Kőbánya tengelyen.

A CivilZugló Egyesület minden évben, kilenc éven át vonulással, petíciókkal, gumibelsőkkel, táblákkal hívta fel a MÁV figyelmét erre a 100 méteres szakaszra – amint nyílt levelükben fogalmaznak:

a balesetveszélyes, töredezett macskakövekből álló területre, melyen nap mint nap kerékpárosok esnek el, babakocsik kereke törik ki, nyugdíjasok törik bokájukat. Ennek a rövid szakasznak a leaszfaltozása aligha kerülne többe a MÁV vezérigazgatójának egy havi bérénél.

Az elmúlt években az angyalföldi és a zuglói oldalon is kiépült a kerékpárút, de a MÁV eddig nem gondoskodott a Buda felé tartó kapcsolat normalizálásáról. A civilek türelme elfogyott, mint írták, őket nem érdekli, hogy „milyen híd lesz itt 15-50-100 év múlva”.

Mint az emlékezetes, a Nemzeti Közlekedési Központ 2022-ben mutatta be a Szegedi úti felüljáró koncepciótervét, mely a rákosrendezői csomóponti kereszteződésére jelentett volna megoldást. Az akkori indoklás szerint Zugló és Angyalföld a két legnépesebb pesti kerület, ráadásul a felüljáró mindkét oldalán gyorsan fejlődő területek vannak, ezért tarthatatlan, hogy itt a jövőben is csak hatalmas kerülővel lehessen átjárni.



A CivilZugló Egyesület most azzal fenyegette meg a MÁV vezérigazgatóját, hogy ha idén nyáron sem lesz felújítva legalább a járdarész, akkor

ősszel a MÁV igazgatójának házáig vonulnak, és a háza körül fogják feltornyozni azokat a kidurrant belsőket, kitört kerekeket, amelyeket a MÁV hanyag hozzáállása okozott a naponta itt átkelő sok ezer kerékpárosnak.

A tegnapi demonstráción az átjáró előtt majd 300 bringás feküdt a földre, hogy így demonstrálja, mennyire balesetveszélyes ez a rövid szakasz.

A Kétfarkú Kutya Párt 2018-ban már egyszer (a költségeket közadakozásból fedezve) megkísérelte a járdaszakaszt rendbe hozni, de akkor ezt számára a MÁV megtiltotta.