Böjte Csaba: Nem érzem magam felelősnek a 28 évre ítélt nevelő ügyében

„Azt tényleg én döntöm el, önkénteskedni ki jöhet, de ha valakinek munkakönyvet adunk, akkor el kell mennie a munkaügyhöz, minden hivatalos helyre. A gyerekek pedig, mint mondtam, nem a külvilágtól elzárva élnek nálunk: állami iskolába járnak, ahol van tanító, van iskolapszichológus, vannak osztálytársaik, akik nem nálunk élnek. Nap mint nap együtt vannak. És ott sem vette észre senki” – mondta Böjte Csaba arra reagálva a valaszonline.hu-nak adott interjúban, hogy 28 évre ítélték az általa vezetett intézet egyik nevelőjét, Kedves Szabolcsot, aki szexuálisan bántalmazta a rá bízott gyerekeket.

Böjte szerint Kedves Szabolcs több mint húsz kötelező alkalmassági vizsgán ment át, és csak teóriái vannak arra, hogy miért nem vették hamarabb észre a bántalmazásokat.

Az ítélet szerint tíz év alatt úgy egy tucat ilyen eset történt. Azaz évente egy-kettő. Legfeljebb három. Ezek a gyerekek viszont olyan helyekről jönnek, ahol gyakran mindennapos a testi-lelki és szexuális bántalmazás. Úgy gondolom: nem tűnt fel nekik. Megsimogatta itt vagy ott fürdetés közben... Akkor nem tudatosult bennük, hogy mi történt. Utólag, felnőtt fejjel már igen. Ami kiszűrődött, ami miatt a nevelőt végül feljelentettem, nem is szexuális bántalmazás volt, hanem fizikai. Aztán elindult a nyomozás és kiderült, hogy egyéb is volt

– mondta az ügyről Böjte Csaba atya, aki szerint bár nem ő tett feljelentést, de elment a megyei gyámhatósághoz és elmondta mit hallott. „A kászoni ház vezetőjével, aki pszichológus egyébként, vele mentünk el ketten. Miután ott jártunk, a gyámhatóság megtette a további lépéseket és elindult a nyomozás. Végtelenül sajnálom, ami történt, sokszor bocsánatot is kértem érte” – tette hozzá.

– fogalmazott Böjte atya.

Az interjúban szóba került az is, hogy Böjte Csaba imádkozott a köztársasági elnöki kegyelemben részesülő szélsőjobboldali Budaházy Györgyért. Böjte szerint Budaházy ugyan nem ártatlan, de eleget ült márt.

Örvendtem is, amikor kegyelmet kapott. Mint mondtam, hiszek a bocsánatban, a kiengesztelődésben, az újrakezdésben. A Kárpát-medencében is szükség lenne rá. Ki is találtam, hogyan lehetne az itteni népeket együvé terelni. A déli harangszó köré, amely mindenütt szól