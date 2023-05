Megszólalt a Deák téren megkéselt fiatal édesapja

Cs. Krisztián a május 22-ére virradó éjjel egy társasággal ünnepelt a belvárosban, amikor összetűzésbe került a 16 éves Lászlóval és barátjával, a 21 éves Gergővel. Mindkettejüket megszúrta a késével, és mindkét fiatal meghalt. A gyilkosság híre megrázta az országot, a gyilkost később elkapták a rendőrök.

Az ügy bírósági tárgyalása azóta is folyamatban van. A 21 éves fiatal édesapja most a Bors napilapnak nyilatkozott arról, hogy miként áll jelenleg a per. Mint mondta, júniusban három tárgyalása is lesz a pernek, de ő maga nem lesz jelen, ahogy az előzőeken sem volt.

„Nem szeretném látni a fiam és a barátja gyilkosát. Ez a gyerek nem tudja, hogy mit tett. Fiatal volt és bohém, de van egy hatalmas probléma: tisztességes ember nem úgy ünnepli a 18. születésnapját, hogy kiolt két életet” – mondta, majd hozzátette:

Azt szeretném, hogy az ügynek végre vége legyen, a tettes pedig vállalja a felelősséget. Az felháborít, hogy a rengeteg egyértelmű bizonyíték ellenére sem ismerte be a tettét. Az előkészítő tárgyaláson felajánlották neki a 23 év 10 hónapot, de elutasította. Láttam a térfigyelő kamerák felvételeit is, amelyek alapján egyértelmű, hogy mi történt.

Az édesapa végül elmondta azt is, hogy a gyilkossággal vádolt fiatal azóta sem kért bocsánatot tőlük, mindössze az édesanyja próbálta meg felvenni velük a kapcsolatot.

A Deák téri esettel összefüggésben garázdasággal és rablással is megvádolták a gyilkos néhány társát. Velük szemben már tavaly megszületett az ítélet.