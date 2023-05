Publicus: Még a Fidesz-szavazók csaknem 30 százaléka is egyetért a pedagógustüntetéssel

A Publicus Intézet a Népszavának reprezentatív felmérést végzett, melynek célja többek között az volt, hogy feltérképezze a magyar lakosság véleményét az elmúlt tanévről a közoktatásban. Emellett olyan fontos kérdéseket is feltettek, hogy ki járatná akkor is állami iskolába a gyerekét, ha lenne más választása, illetve előkerült a tanári fizetések megítélése is.