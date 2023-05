Túlélőtáborban és súlytalansággal készülnek a magyar űrhajósjelöltek

Ismét magyar űrhajós utazik a világűrbe 2024 év végén vagy 2025 év elején. A HUNOR Magyar Kutatóűrhajós Program négy jelöltje közül egy személy fog 30 napra a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére szállni, hogy ott döntően magyar fejlesztésű tudományos kísérleteket hajtson végre, míg három társa a Földről segíti munkáját. Az űrhajósjelöltek elsőként az Indexnek nyilatkoznak a kiválasztásról, az előttük álló kiképzésről, valamint, hogy milyen szerepe lehet a magyaroknak az űriparban. Az első páros interjúnk Cserényi Gyulával és Szakály Andrással készült, a csapat másik két tagjával, Kapu Tiborral és Schlégl Ádámmal készült beszélgetésünket szerdán publikáljuk.

A két űrhajósjelölt az Indexnek arról is beszélt, hogy

miért jelentkeztek a Hunor-programra;

hogy mi volt a legnagyobb kaland a kiválasztás során;

hogy milyen teszteken kellett végig menniük;

milyen lehetőségek vannak az űrtechnológiában;

hogy mivel járultak hozzá a magyarok az űrkutatáshoz;

részt vesz-e Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a kiképzésükben;

hogy mennének-e a Holdra vagy a Marsra első telepesnek;

milyen programok lesznek a kiképzés során;

Amikor még kissrácok voltak, milyen foglalkozás volt szimpatikus önöknek, mit szerettek volna dolgozni felnőttként?

Cserényi Gyula: Természetesen űrhajós, vadászrepülőpilóta, autóversenyző, sebész és mérnök szerettem volna lenni. Így lettem villamosmérnök.

Szakály András: Én – mint a budapesti gyerekek egy nagy része – óvodásként kukás szerettem volna lenni. Nagyon tetszettek a kukásautók és lenyűgözött, hogy valakinek hátul még szabad is kapaszkodnia rajta. Később feltalálónak, majd vadászpilótának készültem. Maradtam a légi járműveknél, és repülőgép mérnök lettem.

Izgalmas próbák sora

Miért jelentkeztek a Hunor-programra?

Cserényi Gyula: A legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy lehetőségem lesz részt venni egy űrhajós projektben. Eléggé realisztikusan éltem az életemet, mindig is szerettem a kiszámíthatóságot: kiváló mérnöki állásom volt, házat vettünk vidéken, és nemrég született meg a második gyermekünk. Mégis amikor megjelent a pályázati felhívás, egyszerűen egy kihagyhatatlan kihívásnak láttam, amit szerettem volna megpróbálni.

Úgy érzem, hogy ezzel nemcsak önös céljaimra és egyéni teljesítményemre fókuszálok, hanem valami nagyobbra.

Egy amolyan nemes küldetésre, amivel nem csak magamnak teremtek értéket, hanem – úgy gondolom – a következő generációknak is.

Szakály András: Gyerekként az ember sokszor nézte az eget és arra gondolt, hogy tök jó lenne kimenni az űrbe. Vajon milyen lehet a súlytalanság vagy a végtelen űr látványa? Mikor olvastam a cikket, hogy lehet űrhajósnak jelentkezni, először félretettem: jó-jó majd később visszatérek a témára. Azonban rendkívül izgatta a fantáziámat, mert magyarként nem mindennap jön velem szembe egy ilyen lehetőség. Ahogy olvastam a követelményeket szembetűnt, hogy ez is pipa, az is pipa, mindegyiknek megfelelek. Az hajtott, hogy megtudjam meddig jutok el. Örülök, hogy még mindig nem tudom.

Kiállták a próbákat és a teszteket, felmondtak korábbi munkahelyeiken és a Hunor-program alkalmazottjaiként a 2024 év végi vagy 2025 év elejei űrutazásra kell készülniük. Mennyi esélyt adtak erre a jelentkezés napján?

Cserényi Gyula: Őszintén szólva, körülbelül nulla esélyét láttam annak, hogy ez összejön.

Szakály András: Az esélytelenek nyugalmával indultam neki a válogatásnak: száz százalékig odatettem magam, de nem voltak illúzióim. A negyvenes éveimhez már közel voltam, mégha éreztem is magamban az erőt egy tudományos kalandra. Aztán sikeresen vettem az első lépcsőt, aztán a másodikat és így tovább. Az is segített, hogy egyik megmérettetésben sem éreztem magam stresszhelyzetben, mert ez nekem addig, amíg ki nem választottak, csupán izgalmas próbák sora volt, amikben megismerhettem a határaimat.

A gyerekek mit szóltak apuka új űrhajós munkájához?

Cserényi Gyula: A kisebbik még sok mindent nem érzékel ebből. A nagyobbik fiam jobban felfogja, hogy Apából űrhajós lehet. Már az Anyukáját is kijavítja játék közben, hogy a rakétába nem az Űrhajós bácsit rakjuk, hanem Apát.

Földközelben tilos hangsebesség felett repülni

Beszéljünk még a válogatásról! Több teszten is keresztül kellett menniük az elmúlt időszakban. Melyik volt a legnehezebb?

Szakály András: Fizikailag igencsak megterhelő volt az orvosi csapat teljesítménydiagnosztikai tesztje: amikor egy légzőkapacitásunkat folyamatosan mérő maszkot helyeztek az arcunkra, a felsőtestünket teleaggatták elektródákkal és a futópadon kellett rónunk a kilométereket – ameddig bírtuk.

Számomra fizikailag és mentálisan az a két hét volt a legnehezebb, amikor itt, az Energiatudományi Kutatóközpontban teszteltek bennünket.

Két négyes csoportban folyamatosan kellett különböző tudományterületek kísérleteit végeznünk: megkaptuk az eligazítást, majd másnap végre kellett hajtanunk és este ebből aprólékos jegyzőkönyvet kellett írnunk. Két hétig ez komoly alvásmegvonással járt, ami nagyon leterhelt bennünket fizikailag és lelkileg egyaránt. Volt olyan, hogy reggel fél hétre tudtam befejezni a jegyzőkönyvet és már indulnom is kellett a kutatóközpontba, mert 8-kor kezdtem. Úgy érzem, hogy ezzel a terheléses vizsgálattal a határainkat szerették volna megismerni. Akkor szörnyű volt, de utólag visszagondolva örülök, hogy végig tudtam küzdeni.

Cserényi Gyula: Minden szakasznak megvolt a maga nehézsége. Amikor Hamburgban voltunk az egyik vizsgálaton az ESA-nál, ott egész nap teszteket kellett megoldanunk, csupán 15 perces pihenőink voltak. Ez szellemileg volt kimerítő. Kölnben pszichológiai vizsgálataink voltak, amelyek szintén fárasztóak voltak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tengernyi kérdés volt, például pszichológiából összesen 600, egy-egy tesztre volt 20 percnyi időnk. Vagy rengeteg matematikai feladvány volt, amire adtak összesen 15 percet. A legnagyobb élmény az volt, amikor egy Gripen vadászgéppel repültem. Előtte való nap, amikor eligazítást tartottak nekünk a katapult ülés működéséről, nos, akkor tudatosult csak bennem, hogy másnap beülök ebbe a repülőgépbe, és csaknem hangsebességgel fogok repülni.

A vadászpilóták a levegőben szabadon nyomhatják a gázt? Nincs limit a sebességben?

Szakály András: Szigorú szabályok vannak a polgári és a katonai légiközlekedésben egyaránt. Földközelben tilos a hangsebesség felett repülni, mert betörnek az ablakok a földön. Tényleg egy óriási élmény volt. Úgy fogalmaznék: mint egy vad hullámvasút. A gyomromat egyáltalán nem kezdte ki a repülés.

András, a tesztek alatt nem okozott az gondot, hogy ön már érettebb korú volt?

Szakály András: Egyáltalán nem éreztem. A kapott feladatok nagyjából testre voltak szabva. Például a futásnál is be volt kalibrálva, hogy mi a cél, mit akarunk elérni. Saját edzésterveket kapunk, de a végeredményben mindannyiunknak ugyanazt a célt kell teljesítenünk: azaz olyan állapotot elérni, hogy harminc napig munkaképesek legyünk a Nemzetközi Űrállomás körülményei között, tehát lényegében súlytalanságban.

Tudtak előre készülni ezekre a tesztekre?

Cserényi Gyula: A hamburgi kognitív képesség-tesztek előtt körülbelül egy héttel az Európai Űrügynökség küldött egy gyakorló pakkot. Levélben jelezték nekünk, hogy gyakoroljunk és ismerkedjünk a feladatokkal, mert a képességeinket szeretnék vizsgálni és nem a tanulási görbénket. Az elején természetesen meredeken javul az ember teljesítménye egy adott teszttípuson, ami például a térlátást, a rövidtávú memóriánk mélységét vagy a megfigyelési gyorsaságot méri. Itt ellenben arra voltak kíváncsiak, hogy kinek hol van a tanulási görbének az a könyökpontja, ahonnan már csak minimálisat tudna előrelépni. A többi vizsgálatra és tesztre viszont egyáltalán nem tudtunk előre készülni. Gyakorlatilag a pszichológiai vizsgálat úgy volt felépítve, hogy hiába próbált valaki más választ adni, annyiszor tették fel ugyanazt a kérdést – egy kicsit megcsavarva, kicsit másképpen megfogalmazva -, hogy itt nem lehetett „vetíteni”.

Felmerült önökben a tesztek során, hogy ez már annyira nehéz, ki kellene szállni ebből a programból?

Cserényi Gyula: Egy életen át ostoroztam volna magamat, hogyha visszaléptem volna.

Szakály András: Egy másodpercre sem jutott eszembe. Az embernek az életében csak egyszer van ilyen lehetősége. Nem lennék olyan bolond, hogy ebből kilépjek.

Önök szerint szerepet játszott-e a kiválasztásban a polgári foglalkozásuk, illetve a végzettségük?

Szakály András: Erre mi nehezen tudunk válaszolni, legalábbis én mindenféleképpen, mert a pontos szempontokat nem ismerjük. Szerintem minimális szerepet kapott, hogy ki milyen háttérből jött.

Cserényi Gyula: Nem mindnyájan vagyunk mérnökök, mert van köztünk egy orvos is. A kiválasztási kritériumoknak – természettudományos végzettsége van, magas fokon beszéli az angol nyelvet, egészséges és jó a fizikai állóképessége – aki megfelelt, úgy gondolom, hogy mind sikerrel jelentkezhetett. A küldetés során az orvosnak nem csak orvos-biológiai tevékenységet kell végeznie az űrben, ahogy a mérnöknek sem mérnöki kísérleteket kell bíbelődnie, hanem el kell tudnia végezni az orvosi feladatokat is.

Szakály András: Az összes kísérletet tökéletesen végre kell tudnunk hajtani.

A magyar szürkeállomány és az űripar

Önök szerint az űrtechnológiában milyen lehetőségek vannak a magyarok, a magyar kutatók és cégek számára?

Cserényi Gyula: Ez egy szédületes ütemben fejlődő terület. A következő években világszerte láthatunk majd vállalatokat gomba módjára kinőni. Minden előrejelzés arra mutat, hogy érdemes ide invesztálni, mert komoly hasznot hoz később – egyrészt pénzügyileg, másrészt tudományos szempontból.

Magyarország kifejezetten jól áll a szürkeállomány területén: egyetemeinken a komoly természettudományos kutatói munka folyik és a magyar mérnöki képzések is magas szintet képviselnek.

Azokban az iparágakban van a legtöbb keresnivalónk, ahol a tudás és az ötletek számítanak, és nem a fizikai erőforrások vagy a népességszám. Az űripar pontosan ilyen. Nem véletlenül vannak olyan űripari cégeink, amelyek akár 30 éve ezen a területen tevékenykednek, sikeresen.

Szakály András: Az űripar egy olyan átalakulóban lévő gazdasági szektor, amelynek még nincs egy bebetonozott szerkezete. Most pont időben vagyunk, hogy a magyar vállalkozások megtalálják benne a helyüket.

A magyar szakemberek eddig mivel járultak hozzá az űrkutatáshoz?

Cserényi Gyula: Az egyik fő példa: még Farkas Bertalan vitte fel magával az első generációs Pille sugárzási dózismérőt az űrbe. A magyar tudósok által fejlesztett Pille azóta is jól teljesít, űrhajósok generációját szolgálta; ma már a Nemzetközi Űrállomás alapműszerei közé tartozik, minden űrsétához elengedhetetlen felszerelés például. Velünk fogják felküldeni a legújabb, ötödik verzióját az űrállomásra.

Szakály András: A repülőiparból jövök, ami hasonlít az űriparra:

nagyon nehéz bekerülni a körbe, mert bizalomra épülő iparág.

Alapműszerré csak az válhat, ami már repült műszer, vagy repült eszköz. A Pille sikere nyomán például elismerik annyira a magyar szakértelmet az űrbeli sugárzásmérések területén, hogy a NASA a következő pár évben Holdra visszatérő Artemis-misszióihoz magyar műszert vásárolt meg, hogy megértsék, milyen egészségügyi hatások érik majd az asztronautáikat.

Cserényi Gyula: Vagy a Hold körüli pályára építendő Lunar Gateway űrállomáshoz is alapműszerrel járulnak hozzá a magyar tudósok, szintén a sugárzásmérés területén.

Szakály András: Ezekben segít ez a program, a négyünk közül kikerülő kutatóűrhajós küldetése: hogy minél több magyar kísérleti eszköz feljusson az űrállomásra, és ki lehessen próbálni élesben. Aztán ezzel a referenciával a magyar szereplők mind jobban tudnak majd beszállni a nemzetközi vérkeringésbe.

A feleségem először lehülyézett

Természetes, hogy elhangzott Farkas Bertalan neve! Az első magyar űrhajós részt vesz az önök kiképzésében?

Cserényi Gyula: Természetesen dandártábornok úr is részt vesz a kiképzésünkben. Ő a tapasztalatait fogja megosztani velünk. Nagyon jó érzés, hogy őt is a támogatóink között tudhatjuk.

Szakály András: Nagyon szimpatikus ember. Eddig kétszer vagy háromszor találkoztunk. Biztos vagyok benne, hogy át fogja adni nekünk azt, amit ő tapasztalt, és számos dolgot fel fogunk használni az űrben és a földi irányítóközpontban egyaránt.

Szó van arról, hogy bizonyos országok felosztanák és birtokolnák a Hold vagy a Mars bizonyos területeit. Bár még mindez gyerekcipőben jár, önök vállalkoznának egy misszióra? Lennének az első telepesek között?

Szakály András: Kérdés nélkül, biztosan vállalkoznék rá. Bár ez nem fog máról holnapra megtörténni. Ezért is nagyon fontosak azok a kísérletek, amelyek jelenleg is zajlanak.

Az űr az ember számára nem egy barátságos környezet; egy hosszabb űrutazásnak még több negatív hatása lehet az emberi szervezetre.

Például nagyon komoly izomveszteséggel jár, sőt az ember szíve is folyamatosan változik míg kint tartózkodik az űrben.

Cserényi Gyula: Most biztos, hogy nem vennék részt egy ilyen kalandban. A Hunor-programot egy este, vacsora után mondtam el a feleségemnek. Először lehülyézett, de később utána olvasott és maximálisan támogat ebben a munkában. Ez rendkívül fontos nekem.

Vannak rivalizálások a csapaton belül?

Cserényi Gyula: Szerintem nincs rivalizálás. Egy egészséges, baráti jellegű a kapcsolat közöttünk, amibe belefér az ugratás és a viccelődés is.

Szakály András: Ezt a küldetést csak együtt tudjuk megcsinálni. Nem szabad elfelejteni, hogy mind a négy embernek jelentős szerepe lesz a programban. Kinek az űrben, kinek a Földön.

Cserényi Gyula: Mi vagyunk a csapat. Ahogy András is mondja, egy valaki lesz, aki felmegy az űrállomásra. Lesz egy valaki, aki tartalékos és odalentről támogatja a kísérleteket. De a másik két személy is szupportképzést kap és a földi irányításban ők is végig dolgozzák azt a 30 napot, amíg a küldetés tart.

Mi lesz a következő lépés?

Cserényi Gyula: A fizikai felkészítésünket már megkezdtük. Emellett az elméleti és mentális felkészítésünk fog megkezdődni:

a következő hetekben 100 százalékosan be leszünk táblázva. A honvédség erre specializálódott tisztjei egy túlélőtábort is szerveznek nekünk.

Szakály András: Valamint intenzíven szoktatnak majd a repülési környezethez is bennünket. Pilóta engedélyt fogunk szerezni könnyű légijárművekre, amihez komoly vizsgák tartoznak; illetve úgynevezett parabolarepüléseken keresztül 15-30 másodpercekig gyakoroljuk, milyen a súlytalanságban mozogni, eszközöket használni.

Cserényi Gyula Született: 1989. augusztus 10., Kecskemét Végzettsége: Erősáramú villamosmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar (2008-2014) Legutóbbi munkahely:

Bosch hatvani ipartelep elektromos hálózatának biztonsági és üzemeltetési csoportvezetője (2018-2023): 19 emberért és 20 megawattért felelt korábban vezető-villamosmérnök, illetve projektmérnök Nyelvismeret: angol német Hobbi: Motorozik, akadályfutó (9x teljesített Spartan Racet, 3x más hasonlót); vívott, teniszezett, falmászott; általánosan aktív élet: vándortúrák, bicikitúrák, kettlebell

Szakály András Született:1983. január 9., Budapest Végzettsége: Repülőipari-tervezőmérnök - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2006-2011) Legutóbbi munkahely:

Lilium GmbH (2019-2023), Wessling, Németország: vezető gépészmérnök – villanyhajtású repülőgép prototípus; 120 ember, tervezőmérnökök, statikusok, hőtechnikai mérnökök, meghajtási mérnökök és akkumulátor-szakértőkből álló csapat vezetése és felügyelete. Nyelvismeret:

Angol műszaki szakfordító és tolmács, német nyelvvizsga Hobbi:

Szeret utazni, olvasni, főzni, síelni és futni, természet- és autóimádó és motorozik

(Borítókép: Cserényi Gyula és Szakály András. Fotó: Papajcsik Péter / Index)