Kiderült, melyik része, mennyibe került a pusztában épült lombkoronasétánynak

Miután az országos hírnévre szert tevő, nyírmártonfalvi lombkoronasétány miatt a falu fideszes polgármestere beperelte az Átlátszót, a politikus a bíróságnak benyújtotta az erdő nélküli lombkoronasétány részletes elszámolását, amit a portál közzé is tett.

Korábban mi is beszámoltunk róla , hogy a nyírmártonfalvai fideszes polgármester egy lombkoronasétány megépítésére 60 millió forint uniós támogatást kapott. De a fejlesztés megvalósítása közben tarra vágták az erdőt, így a lombkoronasétány mellől ma már a lombkorona teljesen hiányzik.

A polgármester azt mondta, mivel a média az elmúlt időszakban vérig sértette és lejáratta a lombkoronasétány ügyével, ezért azokat a médiumokat, amelyek erről tudósítottak, mind beperli, és amíg ennek nincs vége, addig nem kíván senkivel szóba állni.

A pereskedés el is kezdődött az Átlátszóval, amely először számolt be a különös uniós pályázatról. A városvezető szerint a cikk valótlan információkat tartalmaz, és a személyiségi jogait, jó hírnevét is megsértette.

Most az Átlátszó közzé tette a számlákat és az elszámolást a sétánnyal kapcsolatban. Ebből kiderült:

Ácsmunkára bruttó 26,4 millió forint,

Asztalosszerkezetek elhelyezésére bruttó 22,2 millió forint,

Aljzatkészítésre, hideg- és melegburkolatok készítésére bruttó 13,3 millió forint,

Irtásra, föld- és sziklamunkálatokra, illetve síkalapozásra (betonból) pedig bruttó 2,6 millió forint,

korlátos lépcsőre bruttó 5,6 millió forint jutott.

A számlákon részletesebben voltak felsorolva a tételek:

a tájház 2 742 184 forint,

a védőház 2 840 609 forint,

a két illemhely darabja 474 910 forint volt.

További részletek az Átlátszó cikkében olvashatóak.