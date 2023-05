Van még egy lehetőség, ha túl magas a felvételi ponthatár

Az állami, az egyházi, valamint az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények mellett a leendő hallgatók számára elérhetők a magánegyetemek, magánfőiskolák is Magyarországon. A bekerülés az önköltséges képzésekre az alacsonyabb ponthatároknak köszönhetően egyszerűbb, viszont előtte érdemes tájékozódni a tandíjról, amit diákhitel segítségével is lehet finanszírozni. Emellett egyes magánintézményeknél is vannak elérhető tandíjtámogatási formák.