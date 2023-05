Szijjártó Péter: A háborúpárti mainstream nekiesett Orbán Viktornak

„Látom, nagy lendülettel esett neki a háborúpárti mainstream a miniszterelnök katari felszólalásának” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Sajnos az elmúlt hónapok azt bizonyították, hogy a szomszédunkban lévő háborúnak nem lesznek nyertesei, csak vesztesei. Minél tovább tart a háború, annál több

– írta.

A jelenlegi legfontosabb feladatnak az emberéletek mentését nevezte: ebben kell segíteni. Márpedig ez csak békével lehetséges – tette hozzá. „Minél előbb lesz béke, annál több ember életét lehet megmenteni” – írta, majd megjegyezte: a miniszterelnök világosan fogalmazott, ami nyilván kényelmetlen a háború pártján állóknak.

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem nyerhet

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a katari gazdasági fórumon azt mondta, Magyarország és Svédország politikai kapcsolatainak még javulniuk kell ahhoz, hogy az északi állam NATO-tagságra vonatkozó kérelmét jóváhagyja a magyar parlament. Szólt arról is, hogy a háború eszkalációja helyett tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, mert az ukrajnai háborúban mindennap sok ember hal meg.

A Bloomberg cikke szerint Orbán Viktor azt is elmondta, hogy szerinte Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút Oroszország ellen.

Ha megnézzük a számokat, a környezetet és azt, hogy a NATO nem hajlandó csapatokat küldeni, akkor nyilvánvaló, hogy a csatatéren nincs győzelem szegény ukránok számára

– fogalmazott a miniszterelnök.

Kijev nem ment el szó nélkül a magyar kormányfő kijelentése mellett, szerintük Orbán Viktor „felmentette” Moszkvát a felelősség alól. „A Kreml örülhet: a magyar kormányfő felmentette Oroszországot az Ukrajna elleni agresszió felelőssége alól. Ugyanezek az európai politikusok tavaly még azt állították, hogy Ukrajnának nincs esélye 72 óránál tovább kitartani. Akkor is tévedtek, és most is tévednek” – fogalmazott Oleh Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő.