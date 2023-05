Pedagógusok Szakszervezete: Nem lesz közös nevező a státusztörvényről, vonják vissza

„Nem lesz közös nevező, ebben a formában vonják vissza a státusztörvényt. A legnagyobb probléma az esélyegyenlőtlenség. A magyar közoktatási rendszer jelenleg növeli nem pedig csökkenti a családi háttér miatti különbségeket” – mondta Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének frissen megválasztott elnöke az InfoRádiónak. A szakszervezeti vezető szerint a jogszabálytervezet ebben a formában nagyarányú jogfosztással jár együtt, hátrányosan érinti a munkavállalókat, például akkor, amikor elektronikus eszközökkel megfigyelhetővé válnak a tanárok, és az EESZT-rendszeren keresztül elbocsáthatók lesznek. Totyik kijelentette az interjúban, hogy a polgári engedetlenséget nem támogatják, a sztrájkot azonban annál inkább.

Totyik szerint az alapvető probléma a státusztörvénnyel, hogy a tanárok munkaidejének kérdése, a munkaterhek nem változnak általa, miközben ezek egész Európában Magyarországon a legnagyobbak. A kormány heti 22-26 tanórához (ez Romániában például 18 óra), és 60 órát ingyen helyettesíthetéshez ragaszkodik.

– mondta Totyik Tamás.

A frissen megválasztott elnök szerint az új kormány 2022-es megalakulása óta elvesztegettünk egy évet a látszat vitákra. Az Európai Bizottságtól várjuk a megváltást, státusztörvénnyel húzzuk az időt – mondta Totyik, aki szerint a pedagógusbérek kérdése csupán egy szelete a közoktatás problémáinak. Totyik azt mondta, hogy a válság része a tantervi szabályozás és az esélyegyenlőség kérdése is.

A türelem fogy, a pályakezdő fiatalok aránya csökken, az osztatlan tanárképzésben komoly probléma lesz, a gyógypedagógusok és pszichológusok esetében van némi javulás egyedül, miközben a pedagógus társadalom is elöregszik. A pálya felhígul, mert alacsonyabb a felvételi ponthatár, eddig 280-300 volt most már 230-cal is jelentkeztek