A napokban derült ki, hogy a balatoni tövises mangó sorbet lett 2023-ban a Balaton fagyija, amelyet a balatonalmádi Amaretto Fagyizó mestere készített. Most az is kiderült, mennyiért árulják a győztes fagylaltot.

A balatoni tövises mangó sorbetet az előző hétvégén választották meg a Balaton fagyijává.

Az Amaretto Fagyizó mestere, Varga Tamás most a 24.hu-nak mondta el, hogy a mangó édessége a homoktövis savasságával-citrusosságával keveredve hozza az ízt, amelyet szeretett volna elérni. Mint mondta, a fagylalthoz a mangót nem helyben termelik, a homoktövist viszont egy biominősítésű balatonújlaki ültetvényről szerzik be.

Közölte azt is, hogy a díjnyertes fagylaltot

gombóconként 550 forintért kínálják a két balatonalmádiban található fagyizójukban, valamint győri és pápai üzletükben.

Nyolc vagy annál több gombóc fagyi vásárlása esetén 50 forint kedvezményt adnak az árból, valamint családi kedvezményük is van – tette hozzá.

Varga Tamás azt is elmondta, hogy az eddigi évek alapján úgy látják, a győztes ízt előállító egység forgalma egyértelműen nő, akár tíz-tizenöt százalékos növekedést is hozhat a díj. A fagyizókban sokszor hallják, hogy a vendégek kifejezetten a Balaton Fagyija miatt kanyarodtak le hozzájuk az autópályáról, sőt vannak olyan vásárlók, akik munkaügyben utaznak, de hűtőtáskával érkeznek, mert a kollégáiknak is visznek kóstolót a nyertes ízből.

Az 550 forintos ár egyébiránt egyáltalán nem mondható drágának annak fényében, hogy a nyáron elég sok helyen 500 forintnál drágább lesz egy-egy gombóc fagylalt.