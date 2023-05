A Dunába ugrott egy amerikai férfi Budapesten, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A 28 éves férfi eltűnéséről az egyik hozzátartozója számolt be az Indexnek küldött e-mailben. Azt írta, hogy hétfő este vettek részt egy sétahajózáson egy társasággal, amikor vacsora közben ketten maradtak az asztalnál.

Akkor a fiatal férfi szó nélkül a hajó ablakához ment, és a Dunába vetette magát.

Rokona szerint azóta sem találták meg a férfit, és bár értesítették a rendőrséget, valamint elindult a keresés, nem kaptak információt arról, hogy miként áll a kutatás.

Az eltűnt férfi neve Hardit Singh, körülbelül 190 centi magas, és van egy tetoválása is, amelyről rokona osztott meg fotót. A minap pedig már a rendőrség honlapján is megjelent az eltűnt személyek listáján, az eltűnés miatt a VII. kerületi rendőrkapitányság adta ki a körözést.

Rokona szerint a rendőrség mellett felvették a kapcsolatot az Egyesült Államok budapesti nagykövetségével is. Az esettel összefüggésben a hozzátartozója a Twitteren is megosztotta a férfi fotóját, valamint egy Reddit-oldalt is indítottak azért, hogy segítsék a keresést.