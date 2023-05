Tovább romlott a demokrácia helyzete Magyarországon a Freedom House szerint

A Freedom House nevű, amerikai pénzből működő szervezet kiadta a posztszovjet térség országairól készült, Nations in Transit című jelentését, amelyben a magyar demokráciáról is véleményt mondtak.

A szervezet évről évre kiadja ezt a jelentést. Tavaly azt állapították meg, hogy tovább romlott a demokrácia helyzete Magyarországon.

Hasonló következtetésre jutottak idén is, a mostani jelentést összegezve azonban más dolgokra hívták fel a figyelmet. Egyrészt leszögezték, hogy Magyarországnál csak Oroszországban romlott nagyobb mértékben a demokrácia helyzete,

az idei jelentésben ugyanis úgy ítélték meg, hogy Magyarország 43 százalékban mondható demokráciának.

A tavaly kiadott jelentésben még 45 százalék állt. A Freedom House az azóta eltelt időben negatívan ítélte meg a tavalyi parlamenti választást, amelyet szerintük „szabálytalanságok, az adminisztratív eszközökkel való visszaélések és a média torzításai” jellemeztek, valamint az, hogy a választás után „az Orbán-rezsim egyre kevésbé volt hajlandó eltűrni a tiltakozó hangokat”.

Lengyelországgal vontak párhuzamot

Az idei jelentésben Lengyelországgal hasonlították össze Magyarországot, utalva arra, hogy az utóbbi években – meglátásuk szerint – ebben a két országban fej fej mellett a leggyorsabb ütemben romlott a demokrácia helyzete, de az idei évben eltérő folyamatok voltak megfigyelhetőek.

Mint írták, továbbra is igaz, hogy mindkét ország kormányzata illiberális rezsimnek tekinti magát, de a lengyelek egészen máshogy álltak az ukrajnai háborúhoz, mint a magyarok: bár hagyományosan a lengyel kormány nem segíti a menedékkérőket, most több millió embert fogadtak be, és élen jártak az oroszok elleni szankciók bevezetésében is.

Ezenkívül úgy látták, hogy Lengyelországban valamelyest lassult a demokratikus „visszafejlődés” üteme, és hogy a lengyel szavazóknak egy következő választáson jobb esélye lehet arra, hogy leváltsák a rezsimet, mert a kormányzatnak még kevesebb befolyása van a választások kimenetelére, mint Magyarországon. Megjegyezték azt is, hogy Szlovéniában és Csehországban az utóbbi választásokon meg is történt az efféle „önkorrekció”, és eltávolították a hatalomból az illiberális vezetőket.

A jelentés szerint a Freedom House 59 százalékban tekinti demokráciának Lengyelországot. A legmagasabb értékeket Észtországban, Lettországban, Szlovéniában, Litvániában és Csehországban mérték.