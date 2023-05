Felpörgeti a kormány a paksi beruházást

Gazdasági témák kerülnek napirendre az Európai Unió külügyi tanácsának mai ülésén – erről beszélt Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter elutazása előtt. Elsősorban Kínához és az Egyesült Államokhoz fűződő EU-s kereskedelmi és befektetési, beruházási kapcsolatokról lesz szó.

Emellett a tárcavezető arról is beszélt, hogy energiaellátás szempontjából azok az országok lesznek biztonságban, melyek saját maguk elő tudják állítani a szükséges energiamennyiséget. Magyarországon ez a nukleáris energiát jelenti, ez képes a nemzetközi energiapiacok bizonytalanságától védelmet biztosítani. Ennek hosszú távú garanciái a paksi erőmű új blokkjainak megépítésében rejlenek. Emlékeztetett, hogy az erről szóló szerződéseket már több mint 9 éve megkötötte Magyarország, de ezek jogi, technikai és fizikai részletei felett is némileg eljárt az idő, így ahhoz, hogy a beruházást felgyorsítsa a kormány, módosítania kell az építés kivitelezési és pénzügyi szerződéseit is.

Ezt a magyar vezetés Moszkvai tárgyalásai során meg is tette, azonban az európai szabályozás értelmében csak akkor léphetnek életbe, ha azokat az Európai Unió jóváhagyja.

A szerződéstervezetet be is nyújtotta a kormány az Európai Bizottsághoz, amit a brüsszeli testület jóváhagyott.

Az új paksi blokkok teszik lehetővé, hogy Magyarország a legszigorúbb nukleáris biztonsági feltételek teljesítése mellett hosszú távon is fenn tudja tartani a rezsitámogatások rendszerét – húzta alá Szijjártó Péter.