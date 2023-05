Karácsony Gergely: Budapestnek élet-halál kérdés az uniós pénzek érkezése

„Nekünk ez élet-halál kérdés” – mondta az uniós források kifizetéséről Karácsony Gergely az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A főpolgármester szerint az Európai Unió ilyen helyzetekben segíthet abban az esetben, amikor az uniós források olyan projektekre menjenek, ahol születik erről egy partneri együttműködés, ezzel segítve a pénzek hatékony felhasználását, ilyen lépés lehet például a városok közvetlen finanszírozása is.

Karácsony elmondta, hogy a főváros a működőképesség határán áll, emiatt olyan pontra értek ahol meg kell állni és meg kell nézni, hogy „merre megyünk tovább”. Karácsony szerint ezért kellett az első budapesti Lakógyűlést életre hívni.

Szerdán a Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy 24 milliárd forintos hitelt vesz fel a Budapesti Közlekedési Központ a városvezetés által meghirdetett „túlélőprogram” részeként. A túlélő program célja, hogy a

túlzott összegű szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség, valamint a korábban tett kormányzati pénzügyi vállalások elmaradása, csúszása miatti likviditási problémák ne tegyék működésképtelenné a fővárosi közszolgáltatásokat.

A 3-as metró

Öt és fél év után véget ért a 3-as metró felújítás. Arra a kérdésre, hogy mi tartott ennyi ideig, Karácsony Gergely azt mondta, „van játék a számokkal, amikor ők átvették a városvezetést, nagyjából ezzel a határidővel számoltak, talán három hónappal előbbre, várták, hogy a felújítás befejeződjön. A háború is komoly problémát jelentett, összeomlottak a piacok, ahonnan az alapanyagok érkeztek, ráadásul emelkedtek a költségek is”.

A főpolgármester szerint az akadálymentesítés utólag került be a projektbe, ezt a főváros finanszírozta. A klímával kapcsolatban viszont kész tények elé van állítva Budapest, mert Karácsony szerint műszakilag lehetséges lenne ezt megoldani, de éppen háborúban áll az az ország, amely műszakilag biztosíthatna ehhez alkatrészeket. „A főváros kötbérigénye a beszállítóval kapcsolatban nagyjából annyi, amennyiből meg lehetne oldani a klimatizálást, de a vállalat jelenleg szankciós listán van” – mondta Karácsony Gergely.

Jövőre önkormányzati választások

Karácsony Gergely ismét bejelentette, hogy mindenképp elindul a jövő évi önkormányzati választásokon a főpolgármesteri címért.

A főpolgármester azt is elmondta, hogy nagyon szeretné, ha a korábban őt támogató pártok támogatását most is élvezhetné, miközben ő maga is támogatná a különböző ellenzéki pártok polgármesterjelöltjeit.