Varga Mihály: A magyar kormány jövőre 385 forintos euróárfolyammal számol

Johannes Hahn uniós biztos napokban tett nyilatkozataira úgy reagált Varga Mihály, hogy a kormány úgy tervez, továbbra is minden forrás rendelkezéseire áll, ha nem ez következik be, akkor Horizont programot a kormány kifizeti. „Az oktatásban is jelentős növekedé jön. Jövőre 3400 milliárd forint fölött fogunk költeni oktatásra, ebből csak a bérekre 1400 milliárdot költ a kormány ” – húzta alá.

Ha ehhez hozzátennénk az uniós forrásokat, akkor az oktatásban a béremeléseket is végre tudnánk hajtani

– fogalmazott a pénzügyminiszter.