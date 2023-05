Éppen házkutatást tartott a rendőrség a dílernél, amikor egymás után jelentek meg a vásárlók

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy 55 éves budapesti nővel szemben, aki a gyanú szerint 2023. május 6-án és azt megelőzően számos alkalommal adott el a „kristály” néven ismert új pszichoaktív anyagból több embernek is a főváros XX. kerületében – közölte a rendőrség.

A nyomozás adatai szerint 2023. május 6-án 20 óra körül a kerületi járőrök igazoltattak egy férfit az egyik XX. kerületi utcában. V. Róbertnél az egyenruhások akkor több, kábítószergyanús fehér porral szennyezett alufólia-darabot találtak.

A férfi elmondta, hogy azokban „kristály” volt, ezért őt mintavételre előállították, majd a XX. és XXIII. kerületi kapitányságra kísérték, ahol a nyomozók kábítószer-birtoklás gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A férfi a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte.

Az eset körülményeinek tisztázásakor a nyomozók azonosították G. Istvánnét mint V. Róbert dílerét, majd 2023. május 18-án délelőtt rajtaütöttek a pesterzsébeti házában.

A rendőrök a nő otthonában közel 60 gramm kábítószergyanús fehér anyagot, valamint feltehetően bűncselekményből származó több millió forintot találtak és foglaltak le.

A márkahűség aznap több embert is a nyomozó hatóság karjaiba űzött. A kutatás alatt a feltételezett díleren kívül egy másik nőt is az ingatlanban találtak, valamint az eljárási cselekmény alatt még három férfi is megjelent a kérdéses háznál, így őket a rendőrök bűncselekmény gyanúja miatt előállították a kerületi kapitányságra.

R. Rajmundnéról kiderült, hogy egy körözés is érvényben volt ellene.

A mintavételt követően végül R. Rajmundnét és K. Krisztiánt kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, míg G. Istvánnénak kábítószer-kereskedelmet róttak a terhére.

A férfi beismerő vallomást tett, a két nő azonban megtagadta a vallomástételt. A nyomozók G. Istvánnét őrizetbe vették, valamint előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az ügy további körülményeit.